Okupljeni su držali kubanske i venecuelanske zastave u okviru demonstracija koje je organizovala kubanska vlada, dok tenzije između Kube i SAD ostaju pojačane nakon što su američke snage napale Karakas 3. januara i uhapsile Madura, preneo je AP.

- Čitava nacija ustaje! To je snažan odgovor onima koji se usuđuju da ugroze mir i suverenitet za koje smo se tako teško borili - napisalo je povodom skupa kubansko Ministarstvo spoljnih poslova na platformi Iks.

Grupa od 32 kubanska oficira bila je deo Madurovog obezbeđenja, a ubijeni su tokom upada u njegovu rezidenciju 3. januara, kada je bivši lider uhapšen i doveden u SAD radi suočavanja sa optužbama za trgovinu drogom, podsetila je agencija.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel rukovao se sa okupljenima na današnjem skupu, a demonstracije su pokazatelj narodne snage nakon što je američki predsednik Donald Tramp nedavno zahtevao da Kuba sklopi sporazum sa njim pre nego što bude „prekasno“, ne precizirajući kakav sporazum, naveo je AP.

Tramp je takođe rekao da Kuba više neće živeti od venecuelanske nafte i novca.

Stručnjaci navode da bi to moglo da ima katastrofalne posledice, jer se Kuba već bori sa ozbiljnim nestancima struje, prenela je američka agencija. Vašington je održavao politiku sankcija protiv Kube od 60-ih godina prošlog veka, ali tokom Trampovog predsedništva, sankcije su dodatno pooštrene, gušeći ekonomiju ostrva, što je cilj koji je Bela kuća eksplicitno priznala. Foto: Tanjug/AP

Desetine hiljada Kubanaca okupile su se juče u sedištu Ministarstva oružanih snaga kako bi odale počast grupi od 32 poginula oficira.

NJihovi posmrtni ostaci dopremljeni su na Kubu u četvrtak ujutru, a planirano je da budu sahranjeni danas popodne nakon komemorativnih ceremonija.

