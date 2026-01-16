- Situacija na međunarodnoj sceni je sve gora i gora - ne mislim da bi to iko osporio - dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta - rekao je Putin.

U govoru novim ambasadorima koji su predali svoje akreditive u Kremlju, svom prvom javnom govoru o spoljnoj politici ove godine, Putin nije posebno pomenuo Sjedinjene Države ili Trampa.

- Čujemo monolog onih koji, po pravu jačeg, smatraju da je dozvoljeno da diktiraju svoju volju, drže predavanja drugima i daju naređenja - rekao je Putin. Foto: Profimedia

- Rusija je iskreno posvećena idealima multipolarnog sveta - dodao je.

Pozvao je na diskusiju o ruskim predlozima za novu bezbednosnu arhitekturu u Evropi.

- Nadamo se da će priznanje ove potrebe doći pre ili kasnije. Do tada, Rusija će nastaviti da dosledno teži svojim ciljevima - istakao je on.

