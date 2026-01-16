Prema nezvaničnim izvorima bliskim Ministarstvu odbrane, slovenačka vlada na dopisnoj sednici razmatra odluku o slanju dva oficira vojske u sklopu operacije pod okriljem NATO-a, prenosi 24ur.

Proces bi trebalo da se odvija u dve faze, što znači da će konačnu odluku o učešću Slovenačke vojske doneti Državni sabor.

Raspoređivanje vojnog osoblja deo je nove operacije „Arktička otpornost“. Cilj misije je jačanje prisustva NATO-a na ostrvu usred sve agresivnijih najava Donalda Trampa o preuzimanju kontrole nad Grenlandom.

Petnaest francuskih vojnika je već stiglo na Grenland. Nemačka je poslala 13 vojnika na ostrvo, Švedska tri oficira, dok Norveška i Finska učestvuju sa po dva predstavnika. Holandija i Ujedinjeno Kraljevstvo su se takođe pridružile misiji, svaka sa po jednim oficirom.

Iako su brojke u početku simbolične, francuski predsednik Emanuel Makron je objavio da je ovo samo prva faza i da će početni kontingent uskoro biti pojačan značajnim kopnenim, vazdušnim i pomorskim sredstvima.

Slovenija se zvanično pridružila NATO-u 29. marta 2004. godine, kada su joj se pridružile Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija i Slovačka. Imaju relativno malu, ali potpuno profesionalnu vojsku. Broje oko 6.300 profesionalnih vojnika.

"SILA BOGA NE MOLI" Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na Trampovu odluku o preuzimanju ostrva