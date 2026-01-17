Ruski ambasador u Oslu, Nikolaj Korčunov, nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika Zorana Milanovića da Sjedinjene Američke Države treba da fokusiraju pažnju na arhipelag Svalbard umesto na Grenland.

- Verujemo da je ovaj komentar veoma provokativan u trenutnim okolnostima - rekao je Korčunov za RIA Novosti.

On je dodao da ovaj stav pokazuje da zemlje NATO-a "sve više zanemaruju fundamentalne principe međunarodnog prava, čak i međusobno".

Ambasador Rusije je naglasio važnost poštovanja Svalbardskog sporazuma iz 1920. godine, koji Norveškoj daje suverenitet nad arhipelagom, dok potpisnice, uključujući Rusiju, imaju jednaka prava na eksploataciju resursa i slobodan pristup.

Svalbard se nalazi u Severnom ledenom okeanu i uživa poseban status, dok Grenland pripada Danskom kraljevstvu, a SAD su ranije izražavale interes za njegovo uključivanje u svoju teritoriju, što su danske i grenlandske vlasti odbacile.

#Zoran Milanović #Norveška vesti #Hrvatska vesti #Rusija vesti
