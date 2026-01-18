Nina Badrić otkrila je da se tokom karijere susretala sa mnogim neprijatnim situacijama, te priznala da su uticajni muškarci pokušali da je zlostavljaju. Foto: ATA images/M. M.

Nina je komentarisala tada reditelja Dalibora Matanića koji je priznao da je uznemiravao koleginice u trenucima kada je bio pod dejstvom opijata. Ona je istakla da ga pokajanje ne amnestira za dela koja je počinio.

- Koliko vidim u komentarima, i on je dobio ‘simpatizere’ nakon svoje pokajničke izjave, što smatram suludim. Niko ne bi trebalo da iskaže empatiju prema osobi koja zbog svog položaja u društvu i moći koju ima na bilo koji način uznemirava saradnice - rekla je najpre tada pevačica koja je potom govorila o sopstvenim iskustvima.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

- U ovom poslu kao ženi niko mi nije čuvao leđa, pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se ‘očešali‘ o mene jer su znali da me nema ko braniti. Doživela sam ucene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te reči koji su pokušali da me psihički ili emocionalno zlostavljaju. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u datom trenutku. To su teške situacije kojih se nerado setim", poručila je tada pevačica za "Story.hr".

