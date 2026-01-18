Osim brojnih uloga, iza sebe je ostavio troje dece - sinove Gavrila i Miloša, kao i ćerku Sunčicu.

Najstariji sin, Gavrilo Glogovac ima 26 godina i živi povučeno, daleko od medija i javnosti, pa se o njegovom životu malo toga zna. Na društvenim mrežama, takođe, nije preterano aktivan.

Nažalost, Gavrilo je u oktobru 2024. godine napadnut na autobuskoj stanici. Policija je identifikovala napadača koji je Gavrilu naneo telesne povrede.

S druge strane, mlađi sin Miloš, rođen 2001. godine, odlučio je da krene očevim putem, ali u sferi režije koju je upisao na Fakultetu dramskih umetnosti nakon završene Pete beogradske gimnazije.

Miloš se oženio u avgustu 2024. godine daleko od očiju javnosti. Detalje skromnog venčanja, održanog u Hrvatskoj, obelodanila je prva supruga pokojnog glumca, slikarka Mina Glogovac.

Najmlađa je ćerka Sunčica, koju je glumac dobio 2016. godine u braku sa Milicom Šćepanović.

Ona sada ima 10 godina, a njena majka se trudi da je ne eksponira u javnosti, osim poneke fotografije na društvenim mrežama.

Iako se nakon Nebojšine smrti nije mnogo oglašavala i retko delila momente iz života na Instagramu, sada se to promenilo, te Milica neretko objavljuje raznovrsne stvari.

Ona je sada snimila video iz Dominikane gde je dočekala svoj 44. rođendan i istakla da je srećna.

- Dobro jutro, meni je rođendan. Vozim se po jednom ludom gradu u Dominikani i ne mogu reći da nisam srećna. I dete mi je ovde, i rekla bih da ne mogu i ne moram tražiti više od života- poručila je supruga pokojnog Glogovca dok se vozila automobilom i slušala muziku.

