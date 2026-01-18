Pevačica Ksenija Mijatović u jeku svoje popularnosti odlučila je da se povuče iz javnog života i promeni profesiju, te je u 38. godini bez problema i predomišljaja upisala fakultet.

Popularna pevačica pobedila je najtežu životnu borbu, kada se izborila sa neizlečivom bolešću, zbog čega je odlučila da kroz svoje iskustvo pomaže drugima, pa se danas bavi life-koučingom. Foto: D. Milovanović

- Danas sam licencirani trener programa "Izlečite svoj život", po principima filozofije čuvene Lujze Hej i svoj glas koristim da ljudima, osim divnih pesama, prenesem i reči podrške, optimizma i vere, te poruku da je sva snaga u nama samima i da zaista možemo sve ako to istinski želimo - rekla je Ksenija ranije, koja je otvoreno govorila i o zdravstvenom problemu sa kojim se susrela:

- Bolest depigmentacije kože za koju zvanična medicina nema lek ni danas, a ni odgovore na pitanja zašto i kako nastaje. Tokom svih ovih godina veliki broj ljudi, sa istim ili sličnim problemima, obratilo mi se za pomoć. Želeli su da prevaziđu svoje barijere i strahove, a ja sam se trudila da ih svojom pričom inspirišem. U meni su videli nekog čiji životni put ničim nije bio uzdrman, a to baš i nije bilo tako.

(Blic)

BONUS VIDEO: