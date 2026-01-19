Pravoslavni vernici danas proslavljaju Bogojavljenje kao jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Za ovaj dan vezuju se mnoga verovanja i običaji, a mnoga od njih odnose se i na vremenske prilike.

Narodna meteorologija otkriva šta znače vremenske prilike na Bogojavljenje, i kakva godina je pred nama.

- U nekim krajevima se o Krstovdanu krst stavi u vodu, pa se onda unese u crkvu. Ako se krst smrzne, biće rodna godina - kaže narodni meteorolog Nebojša Kuštrinović. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

- Ako na Bogojavljenje pada sneg ili stegne mraz, čeka nas dobra godina, veruju narodni meteorolozi. Ako na Bogojavljenje duva jugo (topao i suv vetar), godina će biti rodna, ali puna bolesti. Ako na ovaj praznik pada kiša, biće poplava, a ako je vreme vedro, preti suša narednog leta - kaže Nebojša.

I inače, dodaje banjalučki meteorolog, januar je pun datuma značajnih za narodna verovanja vezana uz predviđanja vremenskih prilika.

Tako se, na primer, veruje da 12 dana po pravoslavnom Božiću, dakle dani od Božića do Krstovdana određuju kakvo će vreme biti u narednih 12 meseci. Princip je isti: hladni. snežni i oblačni dani predvišaju dobru godinu, kiša, jugo ili vedro vreme ne slute na dobro.

(Blic Žena)

