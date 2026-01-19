Poznato je da je i sam Sigmund Frojd verovao da smo u stanju da pokažemo čitav niz emocija, koje su jasne u određenim situacijama i koje je teško kontrolisati.

Ponekad čak i najljubazniji pojedinci pokazuju stranu koja nije prijatna. U određenom trenutku ljudi znaju da budu grubi, negativni i neprijatni. Uostalom, sasvim je prirodno da ljudi nekad tako reaguju. Ali za one oko njih, to može delovati kao napad na njihovu ličnost i vrednosti. Zato ulaze u poziciju oštećenog, uvređenog, povređenog i često je teško znati kako pravilno reagovati.

Prvo, naravno, važno je sagledati situaciju. Mnogo je činjenica i radnji koje su to mogle izazvati. Zato, pre nego što uzvratite rečima, trebalo bi da im se na trenutak posvetite i stavite u poziciju onog ko vas je možda upravo verbalno uvredio, a zatim znate kako da postupite. Foto: Profimedia

Sigmund Frojd je verovao da jake ličnosti ne preuzimaju teret tuđih izjava, već razumeju da je uvreda samo potreba da se frustracije na određeni način prenesu na druge koji ih tada osećaju, a to svakako treba izbegavati. Najbolje je u takvim situacijama pokušati da izbegnete konflikt, a odgovor kako to učiniti leži u samo jednoj reči.

"Da, prihvatam situaciju." "Da, pokušavam da razumem vašu situaciju." "Da, vidim vašu trenutnu tačku gledišta i da - mogu da zadržim snagu volje koja mi omogućava da se ne uvlačim u diskusiju koja nikuda ne vodi i nije konstruktivna." Vrlo jednostavno i efikasno.

Reč "da" oduzima "moć" koju uvređena osoba ima u trenutku kada izbacuje svoje probleme kao oblik agresije prema drugom. Daje jedan trenutak slobode u kojem ma šanse da se smire ritam i način komunikacije. Da se razviju u drugom pravcu, s drugačijim tonom razgovora.

Na taj način se ograđuje od same uvrede. Ona gubi na vrednosti i otvara put ka pokušaju da se sagleda ono što je rečeno sa obe strane. Pre svega osobi koja trpi uvredu daje mogućnost da razjasni da li te reči imaju težinu i mogućnost konstruktivnog delovanja. A onda, što je još važnije, nudi znanje i potvrdu sopstvenog samopoštovanja.

Činjenica koja naglašava da ste svesni sopstvenog postojanja, nesavršenosti koje vas čine celom osobom. Zapamtite ovo čak i u trenucima kada krivite sebe, kada se sumnja uvuče u vaše misli. Potvrdite je tek tada imate priliku da sagledate sebe i svet iz druge perspektive. U krajnjoj liniji, izgovaranje tog jednostavnog "da" rasvetliće odnos u kome neko sebi dozvoljava da vas vređa i da vam da odgovor na pitanje da li vredite više sami nego da budete u takvom društvu.

(Sensa)

