Političar Čedomir Jovanović oglasio se povodom informacije da je njegov prijatelj s kojim živi, Aleksandar Kos, priveden. 

Prema nezvaničnim informacijama, Kosa su priveli radi rutinske kontrole.

Tražili su, navodno, da ga testiraju na narkotike. Prema pisanjima, test je navodno pokazao da Kos u organizmu ima nedozvoljenu suprstancu. 

Jovanović je, posle svega, kako se piše, iznerviran rragovao na poziv iz redakcije "Informera". Odbrusio je: 

- Gluposti, nemojte me zvati zbog gluposti. Dajte malo odmorite, stvarno. Trenutno pakujem ćerkicu za Ameriku i nemam nameru da komentarišem ovakve stvari.

Dodao je, ironično: 

- Tako me stalno zovete da pitate da li sam se venčao i tražite komentar na to. Slobodno recite da planiramo medeni mesec. 

