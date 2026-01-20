Političar Čedomir Jovanović oglasio se povodom informacije da je njegov prijatelj s kojim živi, Aleksandar Kos, priveden.

Prema nezvaničnim informacijama, Kosa su priveli radi rutinske kontrole.

Tražili su, navodno, da ga testiraju na narkotike. Prema pisanjima, test je navodno pokazao da Kos u organizmu ima nedozvoljenu suprstancu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jovanović je, posle svega, kako se piše, iznerviran rragovao na poziv iz redakcije "Informera". Odbrusio je:

- Gluposti, nemojte me zvati zbog gluposti. Dajte malo odmorite, stvarno. Trenutno pakujem ćerkicu za Ameriku i nemam nameru da komentarišem ovakve stvari.

Dodao je, ironično:

- Tako me stalno zovete da pitate da li sam se venčao i tražite komentar na to. Slobodno recite da planiramo medeni mesec.

