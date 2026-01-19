Hasan Dudić oglasio se povodom neovlašćenog korišćenja njegovih pesama na društvenim mrežama i Jutjub kanalima, te poručio da će preduzeti pravne mere protiv svih pevača koji bez dozvole snimaju i objavljuju njegove hitove.

U obraćanju je najavio i tužbe.

- Obraćam se svima koji bez mog odobrenja snimaju i koriste moje pesme poput "Druga te noćas ljubi", "Tebe da imam za dane sreće", "Ovo je pesma samo o njoj", "Ta je žena varala me" i druge. Pozivam ih da mi se jave, u suprotnom ću biti prinuđen da im oborim kanale - rekao je Hasan Dudić. Foto: ATA images/A. Ahel

"Godinama me kradu"

Pevač je istakao da je reč o krivičnom delu, te da se godinama suočava sa krađom autorskih prava.

- Ovo je postalo bezvlašće. To je isto kao da neko prisvoji tuđi auto ili kuću. Urazumite se i pitajte za dozvolu, biće tužbi, iako sve može da se reši ljudskim dogovorom. Godinama me kradu, ali ću ih sve pohvatati. Aktiviraću se ponovo, okupiću sve prevarene autore i zajedno ćemo se boriti. Ne znaju oni s kim se kače, platiće i te kako - zaključio je pevač.

