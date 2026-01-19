Hasan Dudić oglasio se povodom neovlašćenog korišćenja njegovih pesama na društvenim mrežama i Jutjub kanalima, te poručio da će preduzeti pravne mere protiv svih pevača koji bez dozvole snimaju i objavljuju njegove hitove.

U obraćanju je najavio i tužbe.

- Obraćam se svima koji bez mog odobrenja snimaju i koriste moje pesme poput "Druga te noćas ljubi", "Tebe da imam za dane sreće", "Ovo je pesma samo o njoj", "Ta je žena varala me" i druge. Pozivam ih da mi se jave, u suprotnom ću biti prinuđen da im oborim kanale - rekao je Hasan Dudić.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

"Godinama me kradu" 

Pevač je istakao da je reč o krivičnom delu, te da se godinama suočava sa krađom autorskih prava.

Pročitajte još

KOLEGE ZABORAVILE LEPIN ROĐENDAN: Samo joj dvoje čestitalo

KOLEGE ZABORAVILE LEPIN ROĐENDAN: Samo joj dvoje čestitalo

10:09

"Šest dana nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali od nas!"

"Šest dana nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali od nas!"

09:21

Otišla sam pod Ostrog, preminula je dok sam se molila za nju

Otišla sam pod Ostrog, preminula je dok sam se molila za nju

21:06

"ZANEMARILA JE DECU" Zašto je Zahar ostavio Gocu Lazarević?

"ZANEMARILA JE DECU" Zašto je Zahar ostavio Gocu Lazarević?

16:04

- Ovo je postalo bezvlašće. To je isto kao da neko prisvoji tuđi auto ili kuću. Urazumite se i pitajte za dozvolu, biće tužbi, iako sve može da se reši ljudskim dogovorom. Godinama me kradu, ali ću ih sve pohvatati. Aktiviraću se ponovo, okupiću sve prevarene autore i zajedno ćemo se boriti. Ne znaju oni s kim se kače, platiće i te kako - zaključio je pevač.

(Alo)

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Sport

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Sport

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

BONUS VIDEO:

#Hasan Dudić #VIP #pevač #Hasan Dudić pesme
Komentari 0
ЛУКСЕМБУРЖАНИ ИЗГУБИЛИ ПУМПУ: Овако то ради блокадерска Н1 телевизија када се догоди трагедија у некој другој земљи (ВИДЕО)

LUKSEMBURŽANI IZGUBILI PUMPU: Ovako to radi blokaderska N1 televizija kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji (VIDEO)