Odlazak roditelja pevačici je ostavio ranu na duši koja ne prolazi. Prvo je umro otac, a majka Jovane Tipšin preminula je tokom korone.

- Mislila sam da njenu smrt neću preživeti, tata kada mi je umro, tu je bila majka, sestre, braća, posao, ali kada se desilo… Ja sam nju spasavala, pritisak merila, nabavljala lekove, počela je odjednom da se guši, tu scenu nikada neću zaboraviti. Čula sam joj glas, imala je poremećaj srčanog ritma - rekla je za "Novu" pevačica koja je neposredno pre nego što joj je umrla majka otišla u Crnu Goru, u manastir Ostrog, da se moli da ozdravi.

Posebno je zahvalna što je imala priliku da sa majkom priča pre smrti. Nakon razgovora je upala u tešku komu, kako pevačica kaže, misli da je dobila bakteriju u bolnici. Foto: ATA images

- Mi smo onda išli da je vidimo, da sam mogla samo da uđem da joj noge poljubim, da joj osetim miris kože. Onda sam rekla sestri da idemo pod Ostrog. Zvala sam prijatelja da rezerviše karte, sa aerodroma pravo na taksi i na Ostrog.

Ponela sam njenu potkošulju, molile smo se i ja sam pre molitve snimala sebe, čule su se ptičice, to je bio 25. februar. Ušle smo kod Svetog Vasilija, molile se, i posle molitve je preminula tog dana, ona je inače krštena u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici. Ja sam mislila da neću preživeti, kada izgubite roditelja, onda ste ničije dete.

Znam da su oni tu negde, fizički nisu, ali jednog dana ćemo se sresti, rekla je pevačica koja se od ove tragedije nije opravila.

