Milutin Popović Zahar i Gordana Lazarević bili su u braku u kome su dobili dvoje dece, sina Miloša i ćerku Mariju. Ipak, posle nekoliko godina braka ljubavi je došao kraj, a svaki od supružnika imao je svoju verziju priče.

Dok su neki govorili da je do razvoda Zahara i Goce Lazarević došlo zbog prevare, što je Goca tokom gostovanja u jednoj emisiji demantovala:

- Razišli smo se jer mu se nije svidelo kada sam ja porasla, razilaženje karaktera. Ja sam bila dobar učenik i kada sam počela da se raspravljam s njim o nekim stvarima onda su počeli problemi. Drago mi je što mi je on bio suprug, najlepše godine sam s njim provela. Imali smo mnogo lepih doživljaja, nikada se nisam pokajala što sam ga volela, a nikada što smo se rastali - rekla je Goca tada. Foto: ATA images/A. Ahel

Milutin Popović Zahar u intervjuu za "Skandal" otkrio je da su se njih dvoje razveli jer je Goca sa porastom svoje popularnosti zanemarila porodicu.

- Zato što pevačica voli samo sebe. To da znaš jednu stvar, možeš da budeš najlepši čovek, najveći kompozitor, genije, dok ne postane zvezda tvojom zaslugom onda se kune u sve na svetu da si njen, čovek njenog života za sve. Onog trenutka kad postane zvezda kad više ne zavisi od jednog čoveka, jedva čeka da ga se oslobodi i ono predstavlja vrstu tereta a uzima i deo para, tako da je to isto tako logično - otkrio je Zahar pa se osvrnuo na razvod. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne, ne zbog toga, nego počela je da zanemaruje porodicu, decu je davala nekim cigankama da ih čuvaju. Ja to više nisam mogao da trpim. Moja deca su od talentovane zaista dece postala, iz ruke u ruku, video sam da pate, nema majke nikad kući a ja se nisam ženio s nekim da bih živeo i ja sam i deca bez majke i onda sam lepo predložio. Kupio sam joj kuću tamo prema Smederevu, tamo gde je Miroslav Ilić.

- U Višnjičkoj banji. Bivša jedna moja ljubav, šampionka u plivanju, mi je dozvolila da to proširim pošto je bila generalni direktor u Savskom vencu negde, tako da je to bila kućetina koju ona prodala i od te prodaje kupio još dve tri stambene jedinice. Deci smo od toga, od te moje pare, sve pare sam ja dao, kupili po jedan stan tako da su svi zbrinuti od strane moje.

