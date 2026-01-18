Milica Milša je nedavno imala medicinsku intervenciju jer je otrkila da ima karcinom kože.

Ona se uključila uživo u emisiju Premijera vikend specijal na televiziji Pink i otkrila kako se oseća

- Hvala Bogu dobro sam, kada se to desilo ja sam odmah apelovala. Moja kozmetičarka je otkrila promenu na koži, pa sam ja otkrila još jednu. Imala sam bazoceluralni karcinom, to se operiše i skida, iskreno apelujem na sve ljude, da vode računa i da se pregledaju i da reše sve. Moram da kažem da sam ja videla tu promenu koja se meni pojavila negde u septembru mesecu, ja sam to videla, ali nisam očekivala da je nešto tako - započela je Milica pa nastavila:

- Ja sam pitala moju kozmetičarku, a ona mi je rekla da odmah idem kod dermatologa i nekako me je naterala na to, jer sam ja htela da putujem, da odmorim, ali eto ja sam rekla Žarku i on me je odmah odveo, bio je moja najveća podrška, i opet ću apelovati idite na vreme, ne odlažite - rekla je Milica. Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Milica je otkrila kako se osećala kada je saznala da ima karcinom:

- Iskreno nije nikada prijatno, moram da kažem da kada čuje bilo ko tu reč karcinom, to sve isprepada. Ja sam vodila računa, karcinom kože se dobijaju od sunca, a ja sam koristila faktor 50 i opet se desilo - ispričala je Milica pa nastavila.

- Iskreno ja sam čekala 27. decembar da se operišem i vodila računa da se ne razbolim, Hvala Bogu ja kada sam se operisala, dobila sam rezultate i sve je beningno, hvala Bogu opet kažem. Sada imam te male ožiljke, ali su mi oni nebitni, važno je da je sve dobro - zaklučila je naša glumačka zvezda.

