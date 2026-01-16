Snežana Savić decenijama važi za jednu od najlepših i najtalentovanijih žena domaće javne scene, ali i za jednu od najtraženijih glumica svoje generacije. Gotovo da ne postoji kultna serija ili film na ovim prostorima u kojem nije ostavila snažan pečat, a publika je i danas pamti po upečatljivim ulogama koje su obeležile domaću kinematografiju.

Jedna od scena koja se posebno urezala u kolektivno sećanje gledalaca jeste njen poljubac sa Draganom Bjelogrlićem u legendarnoj seriji "Bolji život". Ta ljubavna scena godinama se prepričava, a sama glumica je u jednom intervjuu otkrila zanimljive detalje sa snimanja.

Na pitanje novinara koji kolega se najbolje ljubi pred kamerama, Snežana se upravo prisetila saradnje sa Bjelogrlićem i priznala da je scena bila izuzetno spontana.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

- Mnogo tražite od mene. Zavisi dokle ideš i da li je pravi poljubac. Sa Bjelom sam se pravo ljubila. Nije bilo dogovora, jednostavno se otme kontroli. On je takav čovek, voli da glumi iskreno... valjda. Ne znam - rekla je tada Snežana Savić.

Iako je važila za simbol lepote i seksepila, glumica je otvoreno govorila i o nelagodi koju je često osećala zbog scena golotinje u filmovima i serijama.

- Baš me je bilo sramota kada sam morala da se skidam zbog uloga. Nikada se nisam lepo osećala, ali to je moj posao. Kada se čovek opredeli za glumu, mora da shvati da je njegovo telo oruđe za rad - iskreno je priznala Snežana.

Podsetimo, Snežana Savić iz braka sa pokojnim rediteljem Dragoslavom Lazićem ima ćerku Anitu. Javnost je nedavno bila zaintrigirana činjenicom da se glumica nije pojavila na njegovoj sahrani, što je izazvalo brojne komentare i spekulacije, ali Snežana o tome nije želela javno da govori.

(Stil)

#Snežana Savić #glumica Snežana Savić #Snežana Savić i Dragan Bjelogrloić #Dragan Bjelogrlić #glumac Dragan Bjelogrlić #glumac #glumica #Snežana Savić intimna scena #Bolji život #serija Bolji život
