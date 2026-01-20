Senka Veletanlić, legendarna jugoslovenska pevačica i glumica, preminula je 19. januara 2026. godine u 90. godini. Tužnu vest objavio je njen sin, poznati džez muzičar Vasil Hadžimanov, a brojni umetnici, kolege i javne ličnosti oprostili su se od velike dame domaće kulture.

- Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama - napisao je Vasil na svojoj objavi na instagramu.

 

 

Posebno emotivnu poruku uputila je voditeljka RTS Dnevnika Milica Nedić, koja je na svom Instagram profilu podelila oproštajnu objavu uz stihove i simbolične emotikone.

Pročitajte još

VERENIK VODITELJKE RTS-A: Imaju dvoje dece, a nisu se venčali

VERENIK VODITELJKE RTS-A: Imaju dvoje dece, a nisu se venčali

16:31

BILO MI JE PRETEŠKO: Nataša o najtežem životnom periodu

BILO MI JE PRETEŠKO: Nataša o najtežem životnom periodu

11:32

SNIMILA EMISIJU, DESILO SE UBISTVO Mislila sam da sam kriva!

SNIMILA EMISIJU, DESILO SE UBISTVO Mislila sam da sam kriva!

07:46

SALE KRSTIO OVU POZNATU VODITELJKU: "Mnogo nam je pomogao!"

SALE KRSTIO OVU POZNATU VODITELJKU: "Mnogo nam je pomogao!"

14:47

Foto: Instagram printskrin/milicavned

 

 

Biografija Senke Veletanlić

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu. Još kao dete počela je da peva na radiju, a tokom školovanja nastupala je u horovima i kulturno-umetničkim društvima širom Evrope. Iako je završila Ekonomski fakultet, vrlo rano je odlučila da se potpuno posveti muzici i umetnosti.

Početkom šezdesetih godina preselila se u Beograd, gde je započela ozbiljnu estradnu karijeru. Publika ju je zavolela zahvaljujući snažnoj interpretaciji i prepoznatljivom glasu, a posebnu popularnost stekla je nastupima na Opatijskom festivalu. Pesme poput "Noć bez zvezda", "Oprosti volim te" i "Što me čini sretnom" ostale su trajno upisane u muzičku istoriju nekadašnje Jugoslavije.

Pored muzičke karijere, Senka Veletanlić ostvarila je i zapažene uloge u televizijskim i filmskim projektima, potvrđujući svestranost i umetničku širinu. Kolege su je pamtili kao izuzetno disciplinovanu, posvećenu i dostojanstvenu umetnicu, a publika kao damu sa stilom i harizmom.

NJen sin Vasil Hadžimanov oprostio se od majke dirljivim rečima, navodeći da je otišla mirno i dostojanstveno, onako kako je i živela. Poruka je dodatno dirnula javnost i podsetila na snažnu porodičnu i umetničku vezu koja je obeležila njihov život.

Odlazak Senke Veletanlić predstavlja veliki gubitak za domaću kulturu i muzičku scenu. NJeno ime ostaje simbol jedne epohe, a pesme i uloge koje je ostavila iza sebe nastaviće da žive kroz nove generacije publike.

(Srbija Danas)

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?
Sport

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Sport

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

BONUS VIDEO:

#Senka Veletanlić #preminula Senka Veletanlić #umrla Senka Veletanlić #Milica Nedić #voditeljka Milica Nedić #Milica Nedić Instagram #voditeljka #VIP #Vasil Hadžimanov #muzičar Vasil Hadžimanov
Komentari 0
СВЕ ЈЕ СПРЕМНО Војска и авијација су већ ту, Гренланд би могао да "падне": Трампу прети војни суд

SVE JE SPREMNO Vojska i avijacija su već tu, Grenland bi mogao da "padne": Trampu preti vojni sud