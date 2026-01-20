Senka Veletanlić, legendarna jugoslovenska pevačica i glumica, preminula je 19. januara 2026. godine u 90. godini. Tužnu vest objavio je njen sin, poznati džez muzičar Vasil Hadžimanov, a brojni umetnici, kolege i javne ličnosti oprostili su se od velike dame domaće kulture.

- Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama - napisao je Vasil na svojoj objavi na instagramu.

Posebno emotivnu poruku uputila je voditeljka RTS Dnevnika Milica Nedić, koja je na svom Instagram profilu podelila oproštajnu objavu uz stihove i simbolične emotikone.

Biografija Senke Veletanlić

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu. Još kao dete počela je da peva na radiju, a tokom školovanja nastupala je u horovima i kulturno-umetničkim društvima širom Evrope. Iako je završila Ekonomski fakultet, vrlo rano je odlučila da se potpuno posveti muzici i umetnosti.

Početkom šezdesetih godina preselila se u Beograd, gde je započela ozbiljnu estradnu karijeru. Publika ju je zavolela zahvaljujući snažnoj interpretaciji i prepoznatljivom glasu, a posebnu popularnost stekla je nastupima na Opatijskom festivalu. Pesme poput "Noć bez zvezda", "Oprosti volim te" i "Što me čini sretnom" ostale su trajno upisane u muzičku istoriju nekadašnje Jugoslavije.

Pored muzičke karijere, Senka Veletanlić ostvarila je i zapažene uloge u televizijskim i filmskim projektima, potvrđujući svestranost i umetničku širinu. Kolege su je pamtili kao izuzetno disciplinovanu, posvećenu i dostojanstvenu umetnicu, a publika kao damu sa stilom i harizmom.

NJen sin Vasil Hadžimanov oprostio se od majke dirljivim rečima, navodeći da je otišla mirno i dostojanstveno, onako kako je i živela. Poruka je dodatno dirnula javnost i podsetila na snažnu porodičnu i umetničku vezu koja je obeležila njihov život.

Odlazak Senke Veletanlić predstavlja veliki gubitak za domaću kulturu i muzičku scenu. NJeno ime ostaje simbol jedne epohe, a pesme i uloge koje je ostavila iza sebe nastaviće da žive kroz nove generacije publike.

