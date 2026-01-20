Anastasija Ražnatović oglasila se na društvenim mrežama snažnom i direktnom porukom koja je odmah privukla pažnju javnosti.

Bez imenovanja konkretnih osoba, pevačica je kroz oštar tekst iznela svoje mišljenje.

NJene reči izazvale su brojne reakcije, a mnogi su se zapitali kome su zapravo bile upućene. Foto: Instagram printskrin/raznatovicanastasija

- Jednostrani sukob je mentalni problem. LJudi će stvarati probleme sa osobama koje o njima uopšte ne razmišljaju, i to isključivo iz nesigurnosti. Posmatraće te, opsesivno se baviti tobom, širiti tračeve, takmičiti se, bockati, analizirati svaki tvoj korak i na kraju provocirati, a onda imati obraz da odu još dalje u ludilo i počnu da rade čudne, zle stvari, izmišljati afere i priče koje nemaju veze sa životom samo da bi tebe izvikli negativnu reakciju. A ako se usudiš da reaguješ, ponašaće se kao da si ti taj koji je sve započeo. Treba vam stručna pomoć! Pomozite sebi ako već nije kasno - napisala je Anastasija, a njena majka, folk diva Ceca Ražnatović, se odmah oglasila i na svom profilu na Instagramu podelila ćerkinu objavu.

