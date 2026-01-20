Krsna slava je obeležavanje dana svetitelja i zaštitnika jedne porodice, kada pozivamo goste na slavski ručak. To povezuje porodicu, to jest, crkvu i dom.

Sveštenik čita molitvu, a potom pred ikonom podiže slavski kolač kao našu žrtvu u slavu Božiju i u čast svetitelja kojeg slavimo.

Sveštenici ukazuju na poseban značaj sečenja slavskog kolača i kako navode, seče se krstobrazno.

Foto: Profimedia

 

- Poljubimo i kažemo: Hristos je među nama i Jeste i biće. A tu svi grešimo ili zaboravimo to da kažemo. Hristos je ono što nas ujedinjuje i njegova ljubav prema čovečanstvu. I najvažnije je da nam život bude, ne samo promenjen, nego i oplemenjen - rekao je sveštenik Jovanović za Kurir.

Podsetimo, dan pre slave, domaćice mese slavski kolač, koji potom ukrašavaju različitim oblicima, ukrasima od beskvasnog testa, koji su simboli želja za blagostanje porodice. Različiti kreativni ukrasi nisu nastali bez simbolike tako da svaki od njih ima svoje značenje.

