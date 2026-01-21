Tragedija se dogodila u porodici Nemanje Vidića, njegov rođeni brat Dušan pronađen je mrtav.

Proslavljeni srpski fudbaler se o tome nije oglasio još uvek, a poznato je i da je i tokom karijere i po odlasku u penziju svoju porodicu uvek štitio od očiju javnosti.

Malo toga se znalo o Dušanu Vidiću, ali postoje određene informacije koje su dostupne u javnosti o njemu. Prvenstveno se to odnosi na fudbalsku karijeru i na njegovu želju i pokušaj da se bavi sportom u kom je njegov brat dominirao. Antonio Ahel/ATAImages

Prema onome što može da se nađe od informacija, Dušan i Nemanja su zajedno trenirali fudbal u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". Za razliku od Nemanje koji je nastavio tim putem i ostvario dugu i uspešnu karijeru, njegov brat Dušan je odustao i rešio da se posveti nekim drugim stvarima.

Nemanja u javnosti nije govorio o njemu, tako da nije poznato čime se bavio i šta je tačno radio. Takođe, na internetu ne postoji nijedna Dušanova fotografija pošto je Nemanja krio svoju porodicu od javnosti.

(Mondo)

BONUS VIDEO: