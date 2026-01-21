Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Deca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju. 

"Pokušavam da rešim taj problem van medija"

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karlueša.

(Informer)

