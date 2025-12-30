Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u podkastu kod Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gde je ponovo otvoreno govorila o svom privatnom životu.

Neizbežna tema bio je i njen bivši suprug Duško Tošić, a ona je sada otkrila u kakvom je odnosu sa njim, te da li ju je varao dok su bili u braku. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ne prevara, stvarno nikada. Ja nisam neko ko bi na taj način oprostio prevaru, ali bilo je sitacija gde sam videla da nameštaju Dušku i stala na njegovu stranu. Uvek, ja ću uvek stati uz mog muškarca i u dobru i u zlu. Nemam nikakvu komunikaciju sa njim. Sa njim komunicira moja tetka Danijela, oni imaju lep odnos, ja imam divan odnos sa kompletnom Duškovom porodicom, sa sestrom, majkom, sa sestrinom ćerkom, mužem, u divnim smo odnosima. Izuzetno se volimo i poštujemo, ali sa Duškom ne razgovaram, ali svakodnevno je sa Atinom i sa Nikom. Svoje roditeljske obaveze ispunjava maksimalno, one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom, odrasle su sa mnom, Duško je tokom njihovog odrastanja živeo po belom svetu, one su odrasle sa mnom, ja sam ih vaspitala i podigla, ali on kao otac, pogotovo sada kada ne igra fudbal, je dobar otac. Ja ću ponoviti oni što on nikada ne bi rekao za mene "Ja bih za njega život dala", bog dece. Na metar bih stala, na desetoricu bih išla zbog Duška, a ne razgovaramo - rekla je pevačica, a onda je istakla kako smatra da on posle nje neće moći da bude u ozbiljnoj vezi:

- On je mnogo izgubio sa mnom. Životno. On mislim da nikada više neće imati nikakvu vezu. Nikada, ni sa jednom ženom. Prosto nikada posle mene neće moći da ima neku vezu sa ženom. Htela sam da kažem da neće imati ozbiljnu vezu, možda neke kombinacije, jer svaka bi bila ne u mojoj senci nego u velikom problemu upoređivanja sa mnom i to je jedan veliki problem. Bojan i Duško će zauvek biti moji bivši muževi, pa onda ime i prezime.

