Ruski predsednik Vladimir Putin u petak je rekao da Moskva ne isključuje mogućnost poboljšanja odnosa sa evropskim državama.

Govoreći na sednici ruskog bezbednosnog veća, Putin je rekao da Rusija „nikad nije odbacila razvoj tih odnosa, kao ni njihovu obnovu”, stoji u transkriptu koji je objavio Kremlj. 

Kao uzrok razdora Putin je ponovno naveo svrgavanje promoskovskog ukrajinskog predsednika Viktora Janukoviča, posle masovnih protesta 2014. godine.

Foto: Profimedia

 

Ruski predsednik govorio je o „državnom udaru” koji su podržali SAD i nekoliko evropskih država, prenosi agencija dpa.

Prema njegovim rečima, to je označilo početak „lanca tragičnih događaja koji se u Ukrajini odvijaju i danas”.

Pročitajte još

09:11

18:14

07:25

13:10

Bezbednosno veće trebalo bi da razmotri stanje odnosa sa evropskim državama, a posebno sa Evropskom unijom, zaključio je Putin.

Na istom sastanku procene tih odnosa izneo je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ali Kremlj nije objavio detalje njegovog obraćanja. 

Sport

Planeta

BONUS VIDEO:

#Vladimir Putin #Rusija vesti #Evropa vesti #Evropska unija vesti #EU vesti
Komentari 2
