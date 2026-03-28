Upozorenje visokih evropskih zvaničnika i novi izveštaj poslanika objavljen u petak dolaze usred rastuće zabrinutosti da Tramp možda više neće štititi članice NATO-a ako Rusija napadne njihovu teritoriju.

Jedan evropski zvaničnik rekao je: "Povlačenje Amerikanaca iz evropskih bezbednosnih pitanja više nije najgori scenario. Najgori scenario je da se Amerikanci povuku iz evropske bezbednosti i okrenu protiv nas."

Dodao je da bi to moglo da uključi Trampov pokušaj "velikog dogovora sa Rusima preko naših glava, nešto što je delovalo moguće pre pet-šest godina".

Drugi britanski vojni izvor takođe je upozorio da SAD možda neće biti tu da zaštite istočno krilo ako bude napadnuto, piše Takms.

Zabrinutost dolazi u trenutku kada Pentagon razmatra da li da preusmeri oružje prvobitno namenjeno Ukrajini ka Bliskom istoku, jer rat u Iranu opterećuje zalihe nekih od najvažnijih američkih vojnih sredstava, objavio je Vašington Post, pozivajući se na tri izvora upoznata sa situacijom.

Oružje koje bi moglo da bude preusmereno uključuje rakete za protivvazdušnu odbranu kupljene kroz NATO inicijativu pokrenutu prošle godine, u okviru koje partnerske zemlje kupuju američko oružje za Kijev, navodi se u izveštaju.

U međuvremenu, Putin zarađuje najmanje 570 miliona funti dnevno od prodaje nafte i gasa, prema Institutu Kijevske škole ekonomije (KSE).

Rat je povećao potražnju za ruskom naftom, dok je Tramp privremeno ublažio neke sankcije u pokušaju da snizi cene goriva.

Američke operacije na Bliskom istoku nastavile su da se intenziviraju, prenosi Dejli Mejl.

Admiral Bred Kuper, šef Centralne komande koji predvodi američke snage na Bliskom istoku, rekao je u sredu da su SAD pogodile više od 10.000 ciljeva unutar Irana i da su na dobrom putu da ograniče sposobnost Irana da projektuje moć izvan svojih granica.

Portparol Pentagona rekao je da će Ministarstvo odbrane "osigurati da američke snage i snage naših saveznika i partnera imaju sve što im je potrebno da se bore i pobede".

Na pitanje o izveštaju, portparolka NATO-a Alison Hart rekla je da se oružje i dalje isporučuje Kijevu.

"Sve što su saveznici i partneri NATO-a platili kroz PURL je isporučeno ili i dalje stiže u Ukrajinu", rekla je, misleći na Prioritetnu listu potreba Ukrajine, mehanizam koji omogućava evropskim zemljama da plaćaju američko oružje u ime Ukrajine.

Sve ovo dolazi nakon što je Tramp na sastanku vlade u četvrtak rekao da SAD više neće "biti tu" za svoje saveznike zbog nespremnosti NATO-a da pomogne u ratu u Iranu.

Predsednik SAD rekao je da je pre početka operacije "Epski bes" prošlog meseca uvek "bio tu" za NATO, ali je dodao: "Bar smo bili. Sada više nisam siguran, da budem iskren."

Dodao je: "Uvek smo bili tu kada im je trebala pomoć. Uvek bismo bili kada im treba pomoć. Tu smo da štitimo Evropu od Rusije, u teoriji, to nas ne pogađa, imamo veliki, lep okean. Tu smo da štitimo NATO… da štitimo njih od Rusije. Ali oni nisu tu da štite nas. To nema smisla."

Takođe je juče opisao britanske nosače aviona kao "igračke u poređenju sa onim što mi imamo", u još jednoj kritici nedostatka podrške Velike Britanije njegovom ratu protiv Irana.

U još jednom znaku zahlađenja transatlantskih odnosa, predsednik je kritikovao sposobnosti Kraljevske mornarice u napadu na američke NATO saveznike.

Govoreći novinarima u Beloj kući u četvrtak, rekao je: "Britanci su rekli ‘poslaćemo naše nosače aviona’ koji, uzgred, nisu najbolji nosači aviona, to su igračke u poređenju sa onim što mi imamo, "poslaćemo nosač kada rat bude završen". Rekao sam "to je divno, hvala vam puno, nemojte ni da dolazite".

Takođe je rekao da je "veoma razočaran" odlukom premijera koji je na početku sukoba da ne dozvoli korišćenje britansko-američke baze Dijego Garsija za napade na Iran pomoću "onog prelepog B-2 bombardera".

NJegove izjave dolaze nakon što je Dauning strit odbacio ranije Trampove tvrdnje da je ponuđeno slanje nosača "HMS Kvin Elizabet" ili "HMS Pris of Vels" na Bliski istok, prenosi Telegraf.

