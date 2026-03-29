Pevač je trebalo da održi koncerta večeras zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem.

Prema nezvaničnim saznanjima, ovaj incident se dogodio na aerodromu, u trenutku kada sunadležni organi vršili kontrolu putnika. Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je, iz za sada nepoznatih razloga, zabranjen ulazak u zemlju.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Prema rečima izvora, pevač je zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je doneta odluka da mu se ne dozvoli ulazak. Trenutno se, kako saznajemo, nalazi pod nadzorom i čeka dalju proceduru.

Ova situacija napravila je veliki problem organizatorima koncerta u Geterborgu, jer je Lukas bio jedna od glavnih zvezda večeri. Još uvek nije poznato da li će nastup biti otkazan ili će se održati bez njega.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, a iz Lukasovog tima se nisu oglašavali povodom incidenta.

Pevač se nije oglasio ovim povodom. 

(Kurir)

