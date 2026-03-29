Glumica Snežana Savić decenijama je prisutna na domaćoj sceni, a njen privatni život često je izazivao pažnju javnosti. Iza sebe ima brak sa pokojnim scenaristom i rediteljem Dragoslavom Lazićem, sa kojim je dobila ćerku Anitu Lazić.

Anita je, poput majke, krenula umetničkim putem i nastavila porodičnu tradiciju.

Posle razvoda ostali u dobrim odnosima

Iako se njihov brak završio razvodom, Snežana je uvek isticala da sa bivšim suprugom imala korektan i prijateljski odnos. Glumica je više puta naglašavala da između njih nikada nije bilo zle krvi, kao i da su održavali porodične kontakte za njegova života.

– Moj bivši suprug je pre nešto manje od deset godina dobio decu. U dobrim sam odnosima sa njim i njegovom novom porodicom – ispričala je glumica svojevremeno.

Kako je objasnila, sa njegovom mlađom decom najčešće se viđa na porodičnim okupljanjima.

– NJegove blizance srećem na rođendanima naše zajedničke unuke, odnosno Anitine ćerke. Tada se zapravo i družimo. Ne mogu sa sigurnošću da kažem koliko tačno imaju godina, ali znam da su malo mlađi od naše unuke – rekla je Snežana.

Zašto je ostala na jednom detetu

Glumica je jednom prilikom otvoreno govorila o majčinstvu i priznala da joj je ponekad žao što nije rodila više dece. Ipak, objasnila je da je takvu odluku donela upravo zbog ćerke.

– Žao mi je što nisam imala više dece, ali nisam želela da „mešam autore“. Nije mi bila želja da imam samo jedno dete i danas, sa ove distance, ponekad mi je krivo zbog toga. Međutim, smatrala sam da, ako već moj brak sa Lazićem nije opstao, ne treba da ulazim u majčinstvo sa nekim drugim muškarcem – ispričala je glumica za "Blic". Foto: Antonio Ahel/ATA images

Kako je tada dodala, najviše ju je brinulo kako bi takva situacija uticala na njenu ćerku.

– Plašila sam se kako bi Anita to doživela i kakve bi posledice moglo da ima. Nisam želela da joj stvaram konfuziju. Trudila sam se da, uprkos razvodu, moje dete odrasta zdravo i uz prisustvo oba roditelja. Nikada o njenom ocu nisam govorila ništa loše – objasnila je Snežana.

LJubav Dragoslava Lazića sa 32 godine mlađom glumicom

Dok se Snežana nakon razvoda nije ponovo udavala, njen bivši suprug jeste. Dragoslav Lazić je kasnije stupio u brak sa čak 32 godine mlađom glumicom Draganom Turkalj.

NJihova ljubavna priča dugo je bila tema u javnosti, posebno zbog velike razlike u godinama. Još veću pažnju izazvala je vest da je Lazić u 76. godini dobio blizance. Foto: V. Danilov

Par je dugo pokušavao da dobije potomstvo, a Dragana je više puta prolazila kroz postupak vantelesne oplodnje. Na kraju su dobili blizance – ćerku Iskru i sina Lazara.

Poznati reditelj preminuo je pre godinu i po dana. Pored troje dece o kojima se najčešće govori u javnosti, iz ranijih brakova imao je još sina Zorana i ćerku Katarinu.

