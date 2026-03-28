Sergej Trifunović privukao je pažnju nedavnom objavom na Instagramu. Naime, 53-godišnji glumac, koji je oženjen Isidorom Trifunović (29) iz Rijeke, objavio je fotografiju njene "domovnice" (potvrda o državljanstvu u Hrvatskoj) sa zanimljivim opisom.

"Nije mi mrsko ni da oženim 'Rvata!"

- Ja sam zadužen za onu trećinu koju treba prevesti u našu veru.

Sredstva ne biram. Nije mi mrsko ni da oženim 'Rvata - napisao je Trifunović u šali.

Prijavio je zbog nasilja

Podsećanja radi, Sergej Trifunović je u braku sa 24 godine mlađom Isidorom od 2023. godine, a krajem prošle godine imali su problema u vezi. Sergej je prijavio Isidoru zbog nasilja krajem oktobra 2024. Tuča se dogodila u stanu na Voždovcu. Nedugo pre toga, viđen je sa svojim psom Milom na promociji albuma Sajsi MC.

Izvori za srpske medije rekli su da je problem nastao kada se vratio sa promocije, a pre toga joj nije rekao gde ide niti joj se javljao na telefon. Nakon svađe, navodno joj je rekao da želi razvod, i tada su stvari eskalirale. Međutim, tužilac Drugog OJT-a utvrdio je da nema elemenata krivičnog dela nasilja u porodici.

Čekaju dete?

Podsetimo se da je glumac u oktobru prošle godine objavio ultrazvučnu fotografiju bez ikakvog opisa, a njegovi pratioci su odmah zaključili da očekuje dete i počeli su da mu čestitaju u komentarima.

