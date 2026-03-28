Dea je početkom godine otkrila da je u drugom stanju, zatim je ubrzo usledila ceremonija intimnog venčanja, a sada je i otkrila pol bebe. Voditeljkinoj sreći nema kraja. 

Posle venčanja, voditeljka se pojavila i u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, gde ju je voditeljka opisala kao najlepšu trudnicu u Srbiji.

- Toliko si lepa... Kada si ušla, pitala sam te: "Je l' nosiš dečaka", rekla si mi: "Ne, to je Iris" - ispričala je Sanja Marinković, a potom je Dea Đurđević ponosno pokazala trudnički stomak.

- Da, to je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

SUZANU NIJE ZVALA NA VENČANJE: Ko je prvi Teodorin muž?

SUZANU NIJE ZVALA NA VENČANJE: Ko je prvi Teodorin muž?

18:38

DVE NEDELJE POSLE OPERACIJE: Đani nastavio gde je stao

DVE NEDELJE POSLE OPERACIJE: Đani nastavio gde je stao

18:23

ĐINA OTIŠLA OD KUĆE: Haris nije upoznao zeta

ĐINA OTIŠLA OD KUĆE: Haris nije upoznao zeta

17:54

IZDATO SAOPŠTENJE: Posle haosa zbog Čoline posete Sarajevu

IZDATO SAOPŠTENJE: Posle haosa zbog Čoline posete Sarajevu

17:48

Dea i Lazar su pre nekoliko godina bili zajedno, a sada su sasvim slučajno obnovili romansu. 

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

- Dva puta me je pozvao na kafu ja nisam mogla, a onda sam ja njega pozvala, treći put. Posle, kada smo opet počeli da se zabavljamo, rekao mi je: "Pobogu, samo si htela da ubiješ vreme sa mnom, bilo ti je dosadno", a ja došla i do deteta, do male Iris Petrović - rekla je lepa voditeljka.

Ime Iris je grčkog porekla, a znači "duga" (grč. iris), simbolišući most između neba i zemlje, kreativnost i lepotu. Potiče iz grčke mitologije, gde je Iris bila boginja duge i glasnica bogova. Ime se često povezuje i sa cvetom perunika, simbolizujući nežnost, profinjenost i raznobojnost.

 

"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
Sport

"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu

GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića
Sport

GOTOVO JE! Partizan prodao Andreja Kostića

