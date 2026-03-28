Dea je početkom godine otkrila da je u drugom stanju, zatim je ubrzo usledila ceremonija intimnog venčanja, a sada je i otkrila pol bebe. Voditeljkinoj sreći nema kraja.

Posle venčanja, voditeljka se pojavila i u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, gde ju je voditeljka opisala kao najlepšu trudnicu u Srbiji.

- Toliko si lepa... Kada si ušla, pitala sam te: "Je l' nosiš dečaka", rekla si mi: "Ne, to je Iris" - ispričala je Sanja Marinković, a potom je Dea Đurđević ponosno pokazala trudnički stomak.

- Da, to je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.

Dea i Lazar su pre nekoliko godina bili zajedno, a sada su sasvim slučajno obnovili romansu.

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

- Dva puta me je pozvao na kafu ja nisam mogla, a onda sam ja njega pozvala, treći put. Posle, kada smo opet počeli da se zabavljamo, rekao mi je: "Pobogu, samo si htela da ubiješ vreme sa mnom, bilo ti je dosadno", a ja došla i do deteta, do male Iris Petrović - rekla je lepa voditeljka.

Ime Iris je grčkog porekla, a znači "duga" (grč. iris), simbolišući most između neba i zemlje, kreativnost i lepotu. Potiče iz grčke mitologije, gde je Iris bila boginja duge i glasnica bogova. Ime se često povezuje i sa cvetom perunika, simbolizujući nežnost, profinjenost i raznobojnost.

