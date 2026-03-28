Zdravko Čolić sinoć je održao prvi od pet koncerata u sarajevskoj Zetri, svoj prvi nastup posle iznenadnog bombaškog napada na kuću u kojoj živi u Beogradu.

Očekivano, navala je bila velika u njegovom rodnom gradu, pogotovo jer ga tamo nije dugo bilo, što je dovelo do problema u organizaciji, a navodno nisu uspeli svi ni da uđu i prisustvuju koncertu. Foto: ATA images/A. Ahel

LJudi se masovno žale na sinoćnu organizaciju na društvenim mrežama, tvrde kako su imali i uredno kupljene karte (još u decembru), ali da im nije dopušteno da uđu u salu - zbog popunjenog kapaciteta (šta su ljudi pisali na "Iksu" o koncertu Čolića u prestonici Bosne i Hercegovine pročitajte na OVOM linku).

Mnogi su se složili sa njom da, i pored uredno kupljenih ulaznica, nisu uspeli da uđu u Zetru, jer mesta više nije bilo!

Oglasili se iz organizacije

O problemima na ulazu "Zetre" oglasili su se i organizatori koncerta Zdravka Čolića u Sarajevu, a u saopštenju su samo podsetili ljude da dođu na vreme, zbog očekivanih gužvi, bez oglašavanja na temu da li je istina da je prodato više ulaznica nego što je fizički moglo da stane ljudi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Poštovani posetioci, zbog izuzetno velikog interesovanja i dolaska velikog broja neposredno pred početak koncerta ljudi, večeras su zabeležene značajne gužve na ulazima u Zetru. Napominjemo da su svi ulazi otvoreni na vreme, te da se ulazak odvijao u skladu sa unapred definisanim planom i kapacitetima - naveli su.

Šta je poručio Čola?

Pre nastupa, Zdravko Čolić se obratio okupljenim novinarima, ističući svoju radost zbog predstojećeg nastupa.

- Drago mi je da sam u Sarajevu, sada sa simfonijskim orkestrom. Proći ćemo kroz vreme. Jedan malo drugačiji koncert, ali ista energija. Večeras imamo sedeća mesta, to je onako lepše. Ja sam često privatno u Sarajevu, ali nije se dalo da pevam zadnjih godina. Ali zato naša raja dođe na neka druga mesta - istakao je Čola i spomenuo i organizatore. Foto: ATA images

- Mi smo planirali da napravimo, sa simfonijskim orkestrom, po želi organizatora, taj koncert, a ostalo je išlo samo po sebi. LJudima je bilo to nešto novo, pa su se odazvali. Publika je taj adrenalin i taj katalizator koji ti daje energiju. NJegova rutina pred koncert svodi se na laganu šetnju i odmor. - Sinoć je bila neka šetnja i to je to, ništa posebno. Dan pred koncert volim da se osamim, da nije previše neke frke, ostalo je kad se završi, onda druženje.

