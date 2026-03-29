Klavijaturista i pevač Miša Stojičić umro je iznenada u 49. godini, a tužna vest je potvrđena na njegovom Instagram nalogu. Sada se oglasio njegov sestrić.

On je otkrio da je Miša imao izliv krvi u mozak. Foto: Instagram printskrin/misa.stojicic

- Istina je, Miša je preminuo. To je moj ujak. Iznenada se desilo, izliv krvi na mozak. Preminuo je u KC Niš, imao je 49 godina - rekao je za "Telegraf" njegov sestrić.

Na mrežama potvrđena vest o smrti muzičara

Miša Stojičić bio je omiljeni muzičar na privatnim proslavama širom Srbije, a tokom karijere sarađivao je sa velikim imenima poput Darka Radovanovića i DŽeja Ramadanovskog.

- Sa velikom tugom obaveštavam rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio moj voljeni ujak Miša. Pamtićemo ga po njegovoj dobroti, toplini i svemu što je učinio za nas. Zauvek će ostati u našim srcima. Neka mu je večna slava i hvala. Datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeno - stoji u saopštenju porodice. Foto: Instagram printskrin/misa.stojicic

Od Miše se oprostio i njegov kolega Milan Dinčić Dinča, koji je na društvenim mrežama napisao:

- Neka ti je Carstvo Nebesko, dragi kolega.

Foto: Instagram printskrin/misa.stojicic

Miša Stojičić će zauvek ostati upamćen kao muzičar koji je svojom dobrotom i talentom osvajao srca ljudi.

BONUS VIDEO: