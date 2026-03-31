Hrvatska književnica Vedrana Rudan postala je prva pacijentkinja u svetu na kojoj je primenjena nova, revolucionarna metoda lečenja teških komplikacija nastalih usled terapije tumora.

Posle iscrpljujuće dvogodišnje borbe sa karcinomom žučnih puteva, Vedrana Rudan je upala u stanje takve agonije da je, kako sama priznaje, želela samo da umre.

Međutim, neverovatan i hrabar potez tima lekara iz KBC Rijeka vratio je u život i to procedurom koja do sada nikada nije izvedena u svetskoj medicini. Foto: ATA images/Z. Mandić

Borba sa rakom ostavila je razorne posledice na njen organizam. Kako je objasnila dr. Ivana Mikolašević, pacijentkinja je pre godinu i po dana lečila metastaze na jetri stereotaksičnom radioterapijom (SBRT), nakon čega se kao kasna, ali izuzetno opasna nuspojava, razvila velika ulceracija (čir) na dvanaestopalačnom crevu. Standardni lekovi više nisu delovali.

- Pacijentkinja je smršala oko 15 kilograma, uz kontinuirane i nepodnošljive bolove u trbuhu i mučninu - istakla je doktorka Mikolašević, naglašavajući da je to potpuno narušilo njen kvalitet života.

Sama Vedrana je svoje tadašnje stanje opisala rečima koje teraju suze na oči.

- Jezivi bolovi, gubitak daha, nikakva potreba ni za hranom ni za pićem. U krevetu sam provodila 24 sata. Htela sam umreti sad i odmah - ispričala je književnica, dodajući da je noćima plakala u snu, potpuno očajna što više ne može ni da stane na noge.

Kada je suprug jedne nedelje uveče dovezao na onkologiju, dežurna doktorka Ivana grozničavo je tražila rešenje i došla na spasonosnu ideju - da isprobaju metodu hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) u barokomori.

Iako su postojala istraživanja o primeni barokomore za posledice klasičnog zračenja, podaci o efikasnosti ove metode za komplikacije nakon SBRT zračenja abdomena u svetskoj literaturi naprosto ne postoje. Zbog toga je ovaj zahvat riječkih lekara pravi svetski presedan.

- Doktor mi je objasnio 'metodu', ni jednu reč nisam razumela. Čula sam davno da barokomorom leče spoljne rane, meni će pokušati pomoći oko lečenja unutrašnje rane - prisetila se Vedrana Rudan, koja je pred ulazak u komoru izgledala, kako sama kaže, "poput drvene lešine na strogoj dijeti".

Ono što se desilo nakon toga ravno je pravom čudu. Već posle prva tri dana tretmana u komori, Vedrana se osetila znatno bolje, stravični bolovi su prestali, i počela je konačno da jede.

- Iznenada sam osetila glad. Osećam je i sad. U dve sedmice udebljala sam se deset kila. Da mi je ikad iko rekao da ću se veseliti tako perverznom podatku - napisala je književnica u svom prepoznatljivom, britkom stilu.

Posle ciklusa terapija, kontrolni nalazi su pokazali ogromno poboljšanje i povlačenje rana na crevima.

- Odradila sam komoru, trenutno sam kod kuće, uživam u životu koga jedva da sam se sećala. Hodam, jedem, pijem, dišem. Jedini mi je problem što ne znam je li ovo san ili java. Možda ipak nije san? Unuk mi je rekao, nona, nekako si se ubucila" - ispričala je Vedrana Rudan, prenosi "Index.hr". Foto: Milena Anđela

Ona je u objavi na Fejsbuku napisala:

- Prva sam u svetu na kojoj su moji riječki doktori primenili lečenje posledica lečenja raka uz pomoć barokomore. Pitam se, gde je tim ljudima kraj. A gde i meni? Mislila sam, nadala sam se da ću biti upisana u svetsku književnost, kad, evo mene u svetskoj medicini. Nešto mi u ovoj priči nije jasno. Ko su tu glavni likovi? Ja veštica? Doktori čarobnjaci i svetski prvaci? Ili ipak samo ekipa kojoj je medicina život. Rijeko, grade! Imaš veliku sreću".

(Telegraf)

BONUS VIDEO: