U javnosti su osvanula dokumenta iz policije u vezi ovog incidenta, a prema dokumentu vatrogasne službe, koji predstavlja procenu bezbednosti događaja, navedeno je da nije bilo prepreka za održavanje koncerta sa aspekta zaštite od požara i sigurnosti publike.

U dokumentu se posebno naglašava da je dozvoljeno prisustvo do 1.500 ljudi, da nije planirana upotreba pirotehnike ili gasa, te da prostor ispunjava sve neophodne uslove za evakuaciju i bezbednost posetilaca. Drugim rečima, vatrogasna služba dala je pozitivno mišljenje za održavanje događaja.

Drugi dokument, prema pisanju Blica, izdat od strane policije, potvrđuje da je reč o zvanično prijavljenom javnom okupljanju, dok je Aca Lukas naveo da nastup nije mogao da se održi zbog problema sa ulaskom u zemlju i papirologijom.

Lukas otkrio detalje nemilog događaja

Tim povodom, Lukas je za Kurir prvi put progovorio o svemu i oštro demantovao objavljene informacije, ističući da ono što je dospelo u medije nema veze sa istinom.

"Folk haus Bend i ja smo leteli na relaciji Beograd–Kopenhagen, pa iz Kopenhagena u Geteborg. U EU smo ušli na aerodromu u Kopenhagenu. Da nešto nije bilo u redu sa našim papirima, ne bismo mogli da uđemo. Organizatori su nam poslali pozivno pismo iz nekog udruženja građana.

Rasta i Amar Gile su izašli u Kopenhagenu, seli u kombi i ušli u Švedsku bez ikakve kontrole. Mi smo odleteli za Geteborg, jer nismo želeli da se viziramo kombijem, budući da nismo smatrali da imamo bilo kakav problem.Na aerodromu u Geteborgu prišlo nam je šest policajaca i neopravdano nas zaustavilo, iako smo već ušli u EU. Nismo stigli do hotela da se prijavimo, a tražili su nam radne dozvole. Pokazali smo zvanično pismo tog udruženja građana, ali se ispostavilo da je događaj vezan za drugu firmu. Policajci nam nisu dozvolili ulazak u zemlju jer nisu mogli da pronađu prijavu te firme, pa su našli samo udruženje građana. Videli su da događaj organizuje druga firma, čiji papiri nemaju veze sa nama, jer sa tom firmom nemamo nikakav ugovorni odnos. Foto: ATA images/A. Ahel

Na osnovu toga su nas vratili nazad. Šta su radili izvođači i da li su menjali papire, to ne znamo. Takođe, nije mi jasno zašto, ako su bili čisti, nisu išli direktno na aerodrom u Geteborgu. Sumnjam da je bila sačekuša po nečijoj prijavi, pretpostavljam čija je, ali o tome ću govoriti narednih dana", rekao je Lukas.

Na kraju, pevač se javno izvinio svojoj vernoj armiji fanova, koji su, nažalost, ostali uskraćeni za njegov koncert, i istakao da je najveći deo karata za nastup koji je trebao da održi sa Amar Giletom i Rastom prodat upravo na njegovo ime.

BONUS VIDEO: