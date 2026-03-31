Nedavno su se u medijima pojavile fotografije Miroslava Ilića  ispred Urgentnog centra, koje su zabrinule njegove fanove, a on je poručio da je dobro.

- Od sada kad god pišete moje ime ovako da napišete Miroslav Ilić Feniks, jer toliko sam za ovih 10, 15 godina bio "teško bolestan", dva puta sam i umro, da sam zaslužio da mi dodate to Feniks.

On je govorio i o drugim estradnim temama, pa je prokomentarisao i to što je Aca Lukas zaustavljen u subotu na aerodromu u Geteborgu, kada mu nije bio dozvoljen ulazak u zemlju u kojoj je te večeri trebalo da održi nastup.

Miroslav kaže da se on nikada našao u takvoj situaciji, ali ne vidi ništa strašno u svemu što se desilo.

- Šta je tu strašno? Nisu bili papiri u redu, Aca zadržan, vratio se u Beograd i šta tu ima.

Na konstataciju novinara da se u poslednje vreme takve situacije često dešavaju pevačima, Miroslav je poručio:

- Pazi s kim radiš.

Darko Lazić je pre nešto više od dve nedelje izgubio brata Dragana, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći. On je u petak održao prvi nastup nakon tragedije, zbog čega je naišao na brojne negativne komentrare na društvenim mrežama. Miroslav kaže da nije upućen, jer on nema nijednu društvenu mrežu.

- Ja nemam ni jednu društvenu mrežu, na telefonu ni portal, pojma ja nemam šta se dešava. A to je valjda poslednjih 10, 15 godina glavni izvor informacija. Gledam svoja posla, niti koga diram, niti radim kome o glavi, niti sam bolestan da pratim sve to. Pitanja koja mi postavljaš, ja o njima nemam pojma. U svakoj nečijoj ružnoj epizodi za koju čujem saučestvujem, ali pojma nemam dalje od toga. Ja sam 1983. godine kada mi je izašla pesma "Pozdravi je, pozdravi" i napravila u Jugoslaviji to što je napravila, bio siguran da sam se kvalifikovao da istaknem svoju firmu. Od tada pa do dana današnjeg vodim računa o toj firmi i tačka. Šta ko drugi radi, ko kome, ne zanima me. Nisam gladan toga - poručio je Miroslav.

