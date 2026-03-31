Direktor i vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, saopštio je da će danas, posle 13 godina, biti okončana saradnja sa BH Telekomom.

On se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, navodeći da je do prekida došlo jer je BH Telekom procenio da je cena distribucije Pinkovih kanala previsoka.

Mitrović je istakao da se radi o iznosu koji, prema njegovom mišljenju, nije značajan u odnosu na ukupnu pretplatu korisnika, kao i da je o toj odluci, kako veruje, bila upoznata i Vlada Federacije BiH kao većinski vlasnik kompanije. Foto: ATA images/R. Z.

Prema njegovim procenama, ovom odlukom Pink bi mogao da izgubi oko četvrtine tržišta u Bosni i Hercegovini, odnosno oko 230.000 domaćinstava. Ipak, naglasio je da bi posledice po BH Telekom mogle biti znatno veće, uz tvrdnju da bi i manji broj korisnika koji napuste ovu platformu mogao da nadoknadi celokupne troškove saradnje sa Pinkom.

Mitrović je dodao da bi eventualni odlazak korisnika ka drugim operaterima mogao doneti dodatne gubitke, ocenjujući da će se pravi efekti ove poslovne odluke tek videti u narednom periodu.

Na kraju, zahvalio se BH Telekomu na dugogodišnjoj saradnji, uz poruku da će Pink nastaviti da traži alternativne načine da ostane dostupan publici u Bosni i Hercegovini, koja od sada više neće imati pristup njihovim kanalima putem platforme "Moja TV".

- Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas je dan kada će se prekinuti saradnja između Pinka i BH Telekoma! Posle 13 godina dobre i uspešne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je doneo odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5 maraka po korisniku! Kako prosečna mesečna pretplata servisa BH Telekoma "Moja TV" iznosi oko 50 maraka mesečno, verujem da je vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik BH Telekoma, upoznata sa brojevima i projekcijama, ali kako god! U Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, Pink će ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine, ali šta ovo znači za BH Telekom to će se tek videti! Ja sam uradio sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju celokopnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 meseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosečni udeo naših kanala u BH Telekomu je bila poslednjih 13 godina između 10% i 18% udela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala! Ako bi ove brojeve primenili na proporcionalni odlazak korisnika ka drugim operatorima došli bi do značajno većih gubitaka od 10.000 korisnika! Zašto neko sopstvenim potezima nanosi sam sebi štetu, takođe ostaje da se vidi! Ja sam ovog trenutka siguran da ova poslovna odluka BH Telekoma će napraviti mnogo, ali mnogo veći gubitak od 10.000 korisnika, već u prvih 6 meseci, ali živi bili pa videli! U svakom slučaju, želim da se zahvalim BH Telekomu na 13 godina uspešne saradnje a Pink će ostati veran svojoj publici u BiH, i pokušati da ponudi alternativna rešenja gledaocima BH Telekoma, servisa “Moja TV” u Bosni i Hercegovini, koji od večeras više neće biti u prilici da gledaju Pinkove kanale! Do nekih boljih vremena srdačno Vas pozdravlja Željko Mitrović vlasnik Pink Media Grupe - napisao je Željko Mitrović na svom Instagram profilu.

(Srbija Danas)

