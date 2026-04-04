Jedna takva ispovest Kubanke, objavljena na TikToku profilu "Kubanka u Srbiji", brzo je postala viralna. NJene reči otvorile su raspravu o standardu života, emigraciji i tome koliko male stvari, koje se često uzimaju zdravo za gotovo, zapravo mogu značiti onima koji su morali da krenu od nule.

"Situacija u mojoj zemlji je veoma teška"

"Ja sam Kubanka koja živi u Srbiji i želim da podelim kako sam se osećala kada sam emigrirala iz Kube", rekla je ona na početku videa, a onda i objasnila sve:

"Situacija u mojoj zemlji je veoma teška. Ja sam kao farmaceut na Kubi imala platu koja nije bila dovoljna ni za osnovne potrebe domaćinstva. I to nije bio jedini razlog zašto sam emigrirala. Bilo ih je mnogo, ali to je bio glavni, jer kao obrazovana osoba nisam imala platu koja mi je omogućavala normalan život".

@kubankausrbiji Kubanka u Srbiji… 🇷🇸❤️ Put nije bio lak, ali me je naučio da cenim male stvari. Danas sam zahvalna na svemu što imam. 💫 #životusrbiji ♬ sonido original - kubankausrbiji

Danas, kako kaže, ne radi u svojoj profesiji, ali ističe da se oseća srećno i zahvalno jer ima posao koji, iako nije u struci, smatra poštenim i dostojanstvenim.

"Nije bilo lako"

"Zbog toga sam morala da odem i da počnem ispočetka u zemlji kojoj sam danas zahvalna što mi je otvorila vrata. Ali moram biti iskrena, nije bilo lako. Novi jezik, nova kultura, drugačija klima i mnogo izazova koje nisam očekivala", rekla je ona.

Otkrila je da je bilo mnogo teških trenutaka, straha i neizvesnosti, ali upravo zbog toga, kako kaže, naučila je da ceni stvari koje su joj nekada delovale sitno i nevažno.

"Imati krov nad glavom, imati hranu, imati posao. Danas sam zahvalna".

"Srbi su ljubazni, otvoreni i uvek spremni da pomognu"

Kao i mnogi stranci koji su odlučili da žive u Srbiji, ističe da se ovde oseća bezbedno, dok Srbe opisuje kao izuzetno ljubazne i gostoljubive.

"Srbija je mirna zemlja. Možeš da hodaš ulicom bez straha. LJudi su veoma ljubazni, otvoreni i uvek spremni da pomognu. I to me mnogo podseća na Kubu, jer su i Srbi, kao i Kubanci, topli, društveni i solidarni ljudi. Zbog toga sam uspela da se osećam kao kod kuće. Danas se osećam blagosloveno što sam u zemlji sa prelepom kulturom i bogatom istorijom i najviše zbog neverovatnih ljudi koje sam upoznala na ovom putu", zaključila je ova Kubanka.

"Dobro nam došla"

Ispod njenog videa nizali su se uglavnom komentari podrške.

"Živa bila, dobro nam došla", "Bio sam na Kubi, fenomenalni ljudi", "I ja sam nedavno upoznao Kubanca u Beogradu, postali smo odlični prijatelji i sve mi je isto ispričao što si ti rekla u videu. Dobro došla", "Dobro došla! Baš si lepa devojka. Puno sreće i uspeha ti želim u Srbiji", "Ako ti bilo šta zatreba, javi se slobodno", glasili su samo neki od komentara.

BONUS VIDEO: