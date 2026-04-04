Muž Slavice Đukić Dejanović, Ranko Dejanović umro je juče, a vesti je preneo Ivica Dačić koji se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio od dugogodišnjeg prijatelja (njegovo obraćanje pročitajte klikom na OVAJ link).

Slavica Đukić Dejanović i Ranko tri decenije su bili u braku. A on je bio taj koji joj je vratio veru u ljubav nakon razvoda od prvog muža.

- On je u brak ušao kao formiran čovek, sa decom koja su bila istog uzrasta kao moj sin, a ja u šali kažem da za njegove evropske manire mogu da zahvalim njegovoj bivšoj ženi Slovenki, koja ga je naučila važnim bračnim “lekcijama”. Moj suprug se sa puta uvek vrati sa poklonom, uvek ustane pre mene i skuva mi kafu - pisao je "Blic". Foto: ATA images/Antonio Ahel

"Nekoliko meseci nisam pričala sa njim"

Kako je otkrila, na početku romanse napravio je taktičku grešku, koja je mogla da ga košta ljubavi duge čak tri decenije:

- Pomislila sam: "Ovaj čovek stvarno nema ukusa. Pa, zar nije mogao da zavije rokovnik u ukrasni papir?" A onda sam ga otvorila i u njemu ugledala ključeve "BMW-a". Pobesnela sam i rekla sebi: "On misli da sam ja na prodaju". U to vreme vozila sam "stojadina" i imala platu pet maraka. Nekoliko meseci nisam htela da pričam sa njim jer sam bila uvređena, ali on je shvatio da je kupio pogrešan i skup poklon i pokušao je da se izbori za moju pažnju na drugi način. I uspeo je u tome. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Krah prvog braka i ponovna vera u ljubav

U ispunjenom životu ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović, dva muškarca zauzimaju značajnu ulogu - sin iz prvog braka, Dušan i suprug Slavice Đukić Dejanović, Ranko.

Naime, pored ostvarene karijere neuropsihijatra, profesorske pozicije na Medicinskom fakultetu i zavidne političke karijere, Slavica Đukić Dejanović mnogo više uživa u životnim ulogama supruge, majke i bake. A već tri decenije u svakoj od navedenih uloga podržavao ju je i pratio suprug Ranko Dejanović. Foto: ATA images/A. Ahel

O krahu prvog braka i danas govori sa ukusom gorčine, jer kako kaže, to je jedan od njenih najvećih životnih poraza:

- Otac mog deteta i ja više nismo mogli živeti zajedno, a bili smo divni roditelji i on i ja. Trebalo je detetu objasniti da ga tata i mama i dalje vole, a ne mogu zajedno. To je osećanje velikog gubitka, kao kad vam neko umre. Gubitak bračne zajednice sam teško doživela i smatrala sam da nikada neću imati snage za novi brak.

Oca svog sina upoznala je na drugoj godini studija medicine, a pred kraj istih ostvarili su se u ulozi roditelja. Kako njen san o velikoj porodici nije uspeo, Slavica je verovala da će zauvek ostati sama, tome se ipak usprotivio njen sin Dušan, koji ju je podstakao da ponovo potraži emotivnu sreću: Foto: ATA images

- Imao je 14 godina kada mi je rekao: “Mama, meni je žao da ti budeš sama, mislim da treba da se udaš.”

Drugi suprug Slavice Đukić Dejanović vratio joj je veru u ljubav.

(Stil)

