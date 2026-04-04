U sredu uveče medved je potpuno uništio pčelinjak Zaima Jašarevića iz Mehurića kod Travnika. Košnice su razbijene, okviri razbacani, a očekivan prinos meda ovog proleća je desetkovan, saopšteno je na Fejsbuk stranici Biljanska Dolina, na kojoj kažu da za svakog pčelara ovo nije samo materijalni gubitak, već i gubitak truda, ljubavi i posvećenosti uloženih u ova plemenita bića.

- Našu redakciju jutros su dočekale potresne fotografije iz Mehurića. Medved je poharao pčelinjak i uništio sve što je vlasnik godinama pažljivo negovao - navodi se u objavi.

Pored samog incidenta u pčelinjaku, stanovnici ovog kraja upozoreni su na pojačanu aktivnost medveda u okolini. Video zapis koji su poslali meštani iz Čukala pokazuje medveda kako se kreće između naseljenih kuća u Donjim Čuklama, zabeležen 2. aprila oko 23:50 sati. Kako ističu, medvedi prolaze pored puteva kojima deca svakodnevno idu u školu i mekteb, a na tom području ima i dosta stoke u štalama.

Stanovnici su pozvani na oprez i savetuje se da izbegavaju kretanje neosvetljenim delovima naselja u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima dok traje pojačana aktivnost medveda.

(Kurir)

BONUS VIDEO: