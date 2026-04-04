Snimak je nastao u Neapoliju u Lakoniji, a sve je postalo još potresnije kada se saznalo da je na snimku devojka stara 30 godina, koja je samo sedam dana nakon što je video nastao, pronađena mrtva.

Bosu devojku su sigurnosne kamere na ulici snimile 19. marta, kada je, uspravljenog pogleda, sa rukama vezanim na leđima, mirno hodala pustom ulicom.

Prema navodima lokalnih medija, u pitanju je devojka iz tog grada, stara 30 godina, koja je imala problema sa alkoholizmom, a ruke su joj bile vezane jer "roditelji nisu više znali kako da je smire".

Kako navode mediji, devojka je konzumirala i antiseptike i velike količine alkohola i bila je u teškom psihičkom stanju.

April 4, 2026

Umesto da je odvedu u bolnicu ili drugu specijalilzovanu ustanovu, njeni roditelji, stariji ljudi, vezivali su joj ruke, jer je tokom apstinencijalnih kriza pokušavala da izvrši samoubistvo.

Dana kada su je kamere snimile uspela je da izađe iz kuće, ode kod komšinice i zamoli je da je odveže, što je žena i učinila, nakon čega se devojka vratila kući.

Mediji pišu da su komšije bile upoznate sa situacijom. Nije poznato da li je iko prijavio vlastima šta se u kući mlade žene događa.

Nedelju dana kasnije zdravstveno stanje tridesetogodišnjakinje se pogoršalo, prevezena je u bolnicu i ubrzo potom preminula. NJena smrt, prema nalazima dva sudska veštaka, posledica ciroze jetre i nije povezana sa incidentom kada je izašla iz kuće.

O događaju koji su snimile kamere je obavešten tužilac, koji nije pokrenuo postupak protiv roditelja.

