Potraga za nestalim američkim pilotom u Iranu se nastavlja nakon što su dva američka vojna aviona srušena u odvojenim incidentima. Iran tvrdi da je juče iznad jugozapada zemlje oborio borbeni avion F-15, što bi bio prvi takav slučaj od početka rata.

Američki mediji navode da su specijalne snage spasile jednog člana posade, dok se za drugim i dalje traga.

 

 

Iranski državni mediji pozvali su stanovnike planinskih pokrajina Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, kao i Huzestana, da učestvuju u potrazi za članovima posade. U odvojenom incidentu, iranski mediji navode da se američki jurišni avion A-10 srušio u Persijskom zalivu nakon što je pogođen iranskom odbranom.

Američki zvaničnik rekao je za Rojters da nije jasno da li je avion oboren ili se sam srušio, dok američki mediji navode da je pilot spašen.

Snimci potere Iranaca za pilotom - sa oružjem u rukama

Iranski zvaničnici nude nagrade od oko 50.000 funti (66.100 dolara) građanima koji pomognu u hvatanju nestalog američkog vojnika, prenose državni mediji.

Ono što ne znamo jeste trenutno stanje američke misije potrage i spasavanja. Takođe nema potvrde iz Irana da li je lociran nestali član posade.

 

 

Nije poznato ni da li je nestali član posade živ, niti da li je A-10 Warthog, za koji Iran tvrdi da je oboren, isti avion koji je učestvovao u američkoj akciji spasavanja.

Objavljeni su i snimci potere na društvenim mrežama - Iranci sa oružjem krenuli su da lociraju pilota sa oružjem u rukama i poručuju Amerikancima:

- Ne brinite, mi ćemo ga naći! 

