Potraga za nestalim američkim pilotom u Iranu se nastavlja nakon što su dva američka vojna aviona srušena u odvojenim incidentima. Iran tvrdi da je juče iznad jugozapada zemlje oborio borbeni avion F-15, što bi bio prvi takav slučaj od početka rata.

Američki mediji navode da su specijalne snage spasile jednog člana posade, dok se za drugim i dalje traga.

אין ספק שאלו חלקים ממייצב אנכי של F-15E.

מעבר לתמונות הללו, אין תמונות של אתר ההתרסקות עם ממצאים פורנזיים למטוס על הריצפה, ואין מהתמונות ללמוד על מאפייני הפגיעה (רסס). על פניו זה נזק משמעותי מאוד למטוס. אבל F-15 עם משטחי עילוי ענקיים ויש לנו דוגמאות לכאלה שחזרו לנחיתה... pic.twitter.com/aRqsSCkC1m — Presamiga (@presamiga) April 3, 2026

Iranski državni mediji pozvali su stanovnike planinskih pokrajina Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, kao i Huzestana, da učestvuju u potrazi za članovima posade. U odvojenom incidentu, iranski mediji navode da se američki jurišni avion A-10 srušio u Persijskom zalivu nakon što je pogođen iranskom odbranom.

Američki zvaničnik rekao je za Rojters da nije jasno da li je avion oboren ili se sam srušio, dok američki mediji navode da je pilot spašen.

Iranski zvaničnici nude nagrade od oko 50.000 funti (66.100 dolara) građanima koji pomognu u hvatanju nestalog američkog vojnika, prenose državni mediji.

Ono što ne znamo jeste trenutno stanje američke misije potrage i spasavanja. Takođe nema potvrde iz Irana da li je lociran nestali član posade.

BREAKING: 🇮🇷 Bakhtiari tribes in Iran’s Khuzestan Province say they are heading into the mountains, armed with rifles, to search for the missing U.S. F-15 pilot, telling media:



“Don’t worry, we’ll find him.” pic.twitter.com/Kx2ZushImq — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 3, 2026

Nije poznato ni da li je nestali član posade živ, niti da li je A-10 Warthog, za koji Iran tvrdi da je oboren, isti avion koji je učestvovao u američkoj akciji spasavanja.

Objavljeni su i snimci potere na društvenim mrežama - Iranci sa oružjem krenuli su da lociraju pilota sa oružjem u rukama i poručuju Amerikancima:

- Ne brinite, mi ćemo ga naći!

