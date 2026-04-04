Potraga za nestalim američkim pilotom u Iranu se nastavlja nakon što su dva američka vojna aviona srušena u odvojenim incidentima. Iran tvrdi da je juče iznad jugozapada zemlje oborio borbeni avion F-15, što bi bio prvi takav slučaj od početka rata.

Američki mediji navode da su specijalne snage spasile jednog člana posade, dok se za drugim i dalje traga.

Iranski državni mediji pozvali su stanovnike planinskih pokrajina Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, kao i Huzestana, da učestvuju u potrazi za članovima posade.

U odvojenom incidentu, iranski mediji navode da se američki jurišni avion A-10 srušio u Persijskom zalivu nakon što je pogođen iranskom odbranom.

אין ספק שאלו חלקים ממייצב אנכי של F-15E.

מעבר לתמונות הללו, אין תמונות של אתר ההתרסקות עם ממצאים פורנזיים למטוס על הריצפה, ואין מהתמונות ללמוד על מאפייני הפגיעה (רסס). על פניו זה נזק משמעותי מאוד למטוס. אבל F-15 עם משטחי עילוי ענקיים ויש לנו דוגמאות לכאלה שחזרו לנחיתה... pic.twitter.com/aRqsSCkC1m — Presamiga (@presamiga) April 3, 2026

Američki zvaničnik rekao je za Rojters da nije jasno da li je avion oboren ili se sam srušio, dok američki mediji navode da je pilot spašen.

Akcija spasavanja i potera u istom trenutku

Jednog člana posade su spasile američke snage, dok se potraga za drugim nastavlja. Iranski državni mediji su javno pozvali na hvatanje pilota.

NJujork tajms je takođe izvestio o drugom padu u blizini Ormuskog moreuza. Prema izveštaju, A-10 "Tanderbolt II" ("Bradavičasta svinja") srušio se približno u isto vreme kada i F-15, a pilot tog jurišnog aviona je navodno spašen.

EVERY crew member of the US helicopter crews that were shot at by Iranian forces while they executed CSAR operations for the F-15 pilot downed over Iran is SAFE, per NBC



Get them all to safety and find the last F-15 pilot over night.

Američka vojska je spremna za takve situacije, i ima seriju isplaniranih koraka. Postupci su precizno definisani i redovno se vežbaju. U suštini, radi se o dve stvari: spasavanju sopstvenog osoblja i sprečavanju da američka vojna oprema padne u neprijateljske ruke.

Osnova za ovo su smernice za takozvani "izvlačenja osoblja", odnosno spasavanje vojnika iza neprijateljskih linija. U ovim smernicama se navodi: "LJudi su najvažniji". Istovremeno se izdaje upozorenje zbog činjenice da su u prošlosti protivnici iskorišćavali zarobljene pojedince u obaveštajne svrhe, propagandu ili kao polugu u pregovorima.

Prvi cilj - Pronalaženje nestale osobe

Ako je avion oboren iznad neprijateljske teritorije, odmah se aktiviraju unapred utvrđeni planovi spasavanja. Timovi za potragu i spasavanje se raspoređuju – na zemlji i u vazduhu. Za pilota, borba za preživljavanje počinje nakon katapultiranja. Mora se sakriti. Ne sme biti otkriven. Pokušava da uspostavi kontakt sa prijateljskim snagama.

Posade aviona su obučene za ovo. Pre svojih misija, završavaju SERE obuku za preživljavanje - specijalizovani kurs preživljavanja, izbegavanja, otpora i bekstva. Tamo uče kako da se probiju i prežive iza neprijateljskih linija. Specijalizovane snage mogu da ga obezbeđuju, prate i štite iz vazduha. Ključni zadatak je brzo lociranje nestale osobe i njeno odvođenje na sigurno.

Drugi cilj - Zaštita tehnologije

Oboreni avion je od velikog interesa za neprijateljske obaveštajne službe. Radar, komunikacioni i oružani sistemi pružaju tragove o njegovim mogućnostima i potencijalnim ranjivostima. Stoga, vojska pokušava da brzo stigne i obezbedi mesto pada. Ako to ne uspe, olupina može biti napadnuta i uništena iz vazduha - na primer, raketama ili dronovima. Ovo se radi kako bi protivnik bio sprečen da analizira ili replicira tehnologiju.

Takvo obaranje ima posledice - daleko izvan vojne sfere. Ako pilot bude zarobljen, to može izazvati političke tenzije.

Bakhtiari tribes in Iran's Khuzestan Province say they are heading into the mountains, armed with rifles, to search for the missing U.S. F-15 pilot, telling media:



"Don't worry, we'll find him."

Efikasnost ovih planova spasavanja je demonstrirana 2012. godine. U to vreme, helikopter američke vojske se srušio u istočnom Avganistanu. Američki vojnici su ubrzo nakon toga spasili oba pilota, iako su talibanski borci bili prisutni u tom području.

Kako su Iranci reagovali na obaranje američkog aviona

Dopisnik BBC-ja je razgovarao sa nekoliko kontakata u Iranu o tome šta misle o obaranju američkog aviona. Oni sa kojima je pričao protive se aktuelnoj vlasti, ali imaju različita mišljenja.

- Mislim da je ovo priprema za kopnenu invaziju. Mislim, više od 30 dana od početka rata, vaš avion je uništen, pilot vam je zaglavljen u drugoj zemlji, ne možete da uništite raketni položaj, a pogodite most, nije baš impresivno, zar ne? - rekao je muškarac u dvadesetim godinama iz Teherana.

- SAD su uradile stvari koje ranije nisu u Iranu, mislim. Situacija nije normalna, nadam se da neće uzeti pilota kao taoca - rekao je muškarac u tridesetim godinama iz Teherana.

- Da mi je neko ispričao ovu priču i da se radi o nekoj drugoj zemlji, rekla bih da je izmišljena - rekla je devojka iz Teherana.

BREAKING:

The Iranian Revolutionary Guards (IRGC) announce the downing of an American F-15 fighter jet on Qeshm Island.

- Rekao bih da treba sačekati da vidimo šta će Donald Tramp zapravo uraditi. Prerano je za zaključke. Plašim se da bi se situacija mogla naglo okrenuti u korist Islamske Republike ako odluči da uništi energetsku infrastrukturu nakon ovoga - rekao je muškarac u tridesetim iz Karadža, grada blizu Teherana.

I dalje je veoma teško stupiti u kontakt s ljudima unutar Irana zbog prekida interneta, ali neki uspevaju da se povežu putem satelitskog interneta kao što je Starlink i drugim metodama, iako to nosi visoke troškove.

Korišćenje ili posedovanje Starlinka može dovesti do kazne zatvora do dve godine.

Šta znamo, a šta ne, o nestalom američkom pilotu?

Znamo da je američki borbeni avion F-15E, koji obično ima dvočlanu posadu, oboren u južnom Iranu u petak. Pilota su spasile američke snage, ali se oficir za sisteme naoružanja i dalje vodi kao nestao.

U akciji spasavanja učestvovala su dva helikoptera i avion A-10 Warthog. Jedan helikopter, koji je prevozio spašenog pilota iz F-15E, pogođen je vatrom iz lakog naoružanja, pri čemu su članovi posade povređeni, ali je letelica bezbedno sletela.

Avion A-10 Warthog, koji je pomagao u operaciji spasavanja, takođe je pogođen - pilot se katapultirao iznad Zaliva i kasnije je spašen.

Iran tvrdi da je oborio američki A-10 Warthog koji je učestvovao u potrazi i spasavanju prvog oborenog aviona.

IRAN PUDOTTI LYHYEN AJAN SISÄLLÄ USA:N F-35:N, F-15:N JA A 10 EARTHOGIN JA KUN USA LÄHETTI HH-60 PAVE HAWK -PELASTUSHELIKOPTERINSA ETSIMÄÄN PUDONNEITA LENTÄJIÄÄN IRAN AMPUI HELIKOPTERITKINhttps://t.co/QU9L2zy2eV — Lars Erik Nyman (@LarsErikNyman25) April 4, 2026

Iranski zvaničnici nude nagrade od oko 50.000 funti (66.100 dolara) građanima koji pomognu u hvatanju nestalog američkog vojnika, prenose državni mediji.

Ono što ne znamo jeste trenutno stanje američke misije potrage i spasavanja. Takođe nema potvrde iz Irana da li je lociran nestali član posade.

Nije poznato ni da li je nestali član posade živ, niti da li je A-10 Warthog, za koji Iran tvrdi da je oboren, isti avion koji je učestvovao u američkoj akciji spasavanja.

(Kurir/Bild/BBC)

