Milica Todorović, osetila je prvi put ljubav kraj partnera i kolege Nenada Jovanovića. Pevačica i pevač nekoliko godina bili su u vezi, a kada je ljubav nestala ostali su dobri prijatelji. 

Baš taj njihov potez, buni širu javnost. Nenad je jednom prilikom govorio o tome

- Milica i ja smo ostali super odnosima, nekim ljudima bude čudno. Uvek se lepo pozdravimo, ona je super devojka, kvalitetan čovek, talenotvana. U teškim nekim trenucima, pozove ili ja nju. Nema razloga da ne budemo priajtelji - rekao je on.

Nenad Jovanović se danas ne eksponira u medijima i ne planira povratak na estradnu scenu, ali i dalje redovno nastupa na svirkama i veseljima.

Oni koji su imali prilike da ga slušaju, komentarišu da se fizički nije mnogo promenio od perioda kada je nastupao u "Zvezdama Granda", ali da mu je glas danas još jači i zreliji, te da atmosferu na nastupima dovodi do usijanja.

Ima svoju poslastičarnicu

Što se tiče njegovog privatnog života, Nenad je nakon raskida sa Milicom pronašao svoju sreću – oženio se 2014. godine i sa suprugom je dobio sina Danila. Pored pevanja, otvorio je svoju poslastičarnicu u Beogradu.

- Planirali smo to dugi niz godina, pošto njeni imaju proizvodnju u Čačku već 25 godina. Hteli smo da prodajemo te lepe kolačiće. Sigurno da je ova situacija, gde je smanjen obim posla i mog i njenog, uticalo da se to desi baš sada. Zadovoljni smo - rekao je Nenad za Grand pre dve godine.

(Kurir)

