Goran Ivanović je nedavno operisan, a kako prenose mediji, on se sada oseća dobro i uspešno se oporavlja.

Inače, osnivač benda Goci bio je u životnoj opasnosti i morao je hitno da se podvrgne zahvatu, a stanje nekoliko dana nakon operacije mu se stabilizovalo, prenosi Informer.

Ranije je Goran operisao srce i imao moždani udar, a nedavno je pričao i o tragedijama koje su ga zadesile za života. Foto: Jutjub printskrin/BN Music Production

Goran Ivanović ispričao je jednom prilikom kako su se nedaće u njegovom životu ređale jedna za drugom.

- Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Posle toga sam operisao srce, imao moždani udar, i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima - rekao je Goci, kojem je kasnije umro i brat.

- Brat mi je preminuo. Bilo mi je neprijatno da pričam po televizijama o tome. Mislim da ljudima nije interesantna tuđa intima. NJih zanima kako pevam i pišem stihove.

On je rekao da se nalazio u situacijama da mora da nastupa iako mu najmanje u tim momentima bilo do muzike.

(Informer)

