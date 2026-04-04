U brazilskoj saveznoj državi Mato Groso, u području Čapada dos Gimaraes, nadomak grada Kujaba, zabeležen je neuobičajen prizor u pećinskom kompleksu „Sirkuito das Kavernas“. Turisti su imali priliku da vide zmiju vrste Spilotes pullatus, poznatu kao kanina, koja se pojavila u jednoj od pećina.

Zmija je primećena kako iz otvora u steni polako izlazi i spušta se ka dnu pećine, krećući se izuzetno glatko i gotovo neprekidno. Sve je kamerom zabeležila turistička vodičkinja Žoana D’Ark, koja u ovom području radi već 10 godina.

Prema njenim rečima, tog dana je vodila dvoje turista, jednog iz Mato Grosa i drugog iz Parane. Istakla je da je ranije viđala zmije u tom regionu, ali da nikada do tada nije uspela da zabeleži ovako impresivan snimak.

@g1 Mato Grosso - Uma cobra da espécie Spilotes pullatus, conhecida como canina, foi vista no Circuito das Cavernas em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, e impressionou turistas pelo tamanho e pela desenvoltura ao deslizar lentamente em uma caverna ao lado da trilha. Um vídeo registrado pela guia Joana D’arc mostra o momento em que a cobra sai de um buraco até o chão da caverna. Mesmo após a cabeça tocar o solo, o restante do corpo continua deslizando de forma impressionante. Ao g1, Joana contou que atua na área há 10 anos e, no dia do registro, acompanhava dois turistas, um de Mato Grosso e outro do Paraná. Segundo ela, foi impressionante conseguir filmar o animal, já que, embora tivesse visto outras serpentes na cidade, nunca tinha conseguido registrar em vídeo. Veja mais em #g1 #g1 #g1local #tiktoknotícias ♬ som original - g1

