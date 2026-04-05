Goran Karan u četvrtak, 2. aprila, proslavio je 62. rođendan. On već decenijama važi za jednog od najomiljenijih pevača na hrvatskoj sceni, a uspešan je i u celom regionu.

NJegove emotivne balade posebno su osvojile žensku publiku, a iako su njegovi hitovi opštepoznati, privatni život uspešno drži daleko od očiju javnosti.

Dva braka i četiri sina

Malo ko zna da je Goran ponosni otac četvorice sinova. Roka i Ivana dobio je u braku sa bivšom suprugom Suzanom, dok sa sadašnjom partnerkom Meri ima blizance Mirana i Ivora.

Splićanin je u više navrata isticao da mu je razvod od Suzane bio jedan od najtežih trenutaka u životu, naročito zbog razdvajanja od dece.

Sa prvom suprugom retko se pojavljivao u javnosti, a pažnju je privukao 2009. godine kada su zajedno viđeni na splitskom sudu. Tada su davali izjavu povodom incidenta u kojem je njihov sin Roko, nakon sukoba, zadobio teške povrede kada ga je nokautirao bokser Tomislav Popov.

Deca potpuno različita

U jednom starijem intervjuu, Karan je otvoreno govorio o tome koliko ga je očinstvo promenilo. Priznao je da je vrlo mlad postao otac i da tada nije bio spreman za takvu odgovornost, ali da je vremenom pokušao da nadoknadi propušteno. Istakao je i da su mu sinovi potpuno različiti, te da svakom od njih pristupa sa puno razumevanja i podrške, trudeći se da im pre svega bude prijatelj.

Posebno je naglasio da su najveći doprinos odrastanju njegove dece dale njihove majke, Suzana i Meri, dok on danas uživa u njihovom društvu i vidi ih kao svoju najveću životnu radost.

NJega su često nazivali zavodnikom, ali se on s tim nikada nije složio.

- To je zaista pogrešan zaključak na osnovu pogrešnih pretpostavki. Prvo - dame biraju. LJubavni odnosi nisu stvar u kojoj stičeš sigurnost putem velikog broja treninga. Ne, to je rizik predavanja, i, koliko god se pravio kul, stalo mi je do pravog odnosa s pravom osobom i u svakoj takvoj prilici nema rutine. Samo neizvesnost, želja i strepnja, zbog koje moje srce grize nokte iznutra. To su nuspojave ako ti je stvarno stalo - objasnio je pevač svojevremeno za Blic.

Inače, on je oduvek voleo da uživa pored mora sa vršnjacima, koji su "deca zarobljena u telu odraslih muškaraca". Srećan što su numere koje je snimio pre gotovo dve decenije i dalje popularne, otkriva kako dok radi na tekstovima koristi "zanimljive reči koje ne zna šta su":

"Uvek sam imao više sreće nego pameti"

- Uvek sam imao više sreće nego pameti, pa sam nekada davno radio sa velikim majstorima, sa pokojnim Zdenkom Runjićem. Ja sam kao većina muškaraca, malo kasnim u razvoju. Dosta kasnim u razvoju i u poslednje vreme sam autor dosta toga. Koristim dve, tri zanimljive reči koje ne znam šta znače, tako sam napisao "Kuća naše pesme". Imao sam neke pse na čuvanju, otišli smo u šumu, seo sam ispod stabla i palo mi je to doslovce... Dva, tri sata sam pisao na krilu.

Tada je otkrio kakav je kao otac.

- Najveći izazov roditeljstva je naći način da ono što znate o životu može naći put do deteta i biti mu od stvarne koristi. Uz svu dobru roditeljsku nameru, neki put se najbolje uči iz sopstvenog iskustva, a to znam po sebi. Najvažnije je da je pristup elastičan da bi se nastavio u doživotno prijateljstvo.

NJegova deca imaju muzički talenat.

- Imaju talenta, uvo i sve, ali najbitnije na svetu je da su ljudi sobom zadovoljni, a to svako za sebe mora da nađe. Mogu ja da imam savet, ali kao i obično, čim roditelj krene da govori, deci se samo sklope uši.

