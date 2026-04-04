Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zahvalio se brojnim poznatim ličnostima iz sveta umetnosti, muzike i društvenog života na podršci koju su mu pružili tokom njegove hospitalizacije.

Dačić se oglasio putem svog Instagram profila, a njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Želim da se posebno zahvalim i drugim javnim ličnostima, iz različitih oblasti, koje poznajem ili čije sam roditelje poznavao godinama i decenijama unazad: Nenadu Jezdiću, Ivani Žigon, Mikiju Manojloviću, Veri Čukić, Radošu Bajiću, Ivani Mihić, porodicama Bate Živojinovića i Radmile Živković, Lazi Ristovskom, Jeleni Gavrilović, Milanu Vasiću, Rastku Jovanoviću, operskim legendama Jadranki Jovanović, Oliveru NJegu, LJubici Vraneš, Nataši Tasić Knežević, kao i društvenom aktivisti Igoru Juriću, i prvom u naslednoj liniji Karađorđevića, mom dugogodišnjem drugu Aleksandru - istakao je Dačić, pa dodao:

- Posebno me je ganula poruka legendarnog Mikija Manojlovića, koji mi se obratio rečima “Ivice, merna jedinico neuništive materije”! Hvala puno, zbog svega ovoga imalo je rašta i živeti! Da se svima dobrim vrati! - poručio je Dačić.

BONUS VIDEO: