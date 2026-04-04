Čitav region oplakuje tragičnu smrt sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, koji su poginuli u stravičnoj nesreći u mestu Novo Selo, na području opštine Brod kada se "opel" u kojem su bili sa svoje troje dece sudario sa kamionom.

Mališani su hitno prebačeni u bolnicu u Slavonski Brod, a jedno dete je potom prebačeno u KBC Zagreb na odeljenje intenzivne nege.

Otac Nenad je od maja 2022. godine bio postavljen u parohiju u Pojezni, a gradonačelnik Dervente je nedelju 5. april 2026. godine proglasio za Dan žalosti zbog tragičnog stradanja Nenada i njegove supruge.

Paroh parohije lamovitske, jerej Darko Mamuza, potresnim rečima se oprostio od oca Nenada, koji mu je bio i školski drug.

- Draga braćo i sestre, sa tugom u srcu obaveštavamo da su 2. aprila, u saobraćajnoj nesreći, tragično postradali moj školski drug i protonamesnik Nenad Mitrić i njegova supruga, popadija Neda. Iza njih je ostalo troje maloletne dece, kojoj je u ovim teškim danima potrebna naša ljubav, molitva i podrška. Stoga će od nedelje, 5. aprila (Cveti) u našem hramu biti postavljena kutija za dobrovoljne priloge. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da uzmu učešća u ovoj hrišćanskoj delatnoj ljubavi, kako bismo zajednički pomogli i olakšali breme koje je zadesilo ovu porodicu. Pomolimo se Gospodu da upokoji duše novoprestavljenih slugu svojih u naseljima pravednih i podari im Carstvo Nebesko, a njihovoj deci i srodnicima utehu, snagu i nadu u Vaskrsenje - naveo je otac Darko.

