To je odgovor objavljen u "Glasu osiguranika" PIO fonda na pitanje čitaoca iz Užica.

- Da li se vreme provedeno na služenju vojnog roka računa u radni staž? - pitao je čitalac LJ. Š. iz Užica. U odgovoru je navedeno da važeći zakonski propisi ne omogućavaju priznavanje služenja redovnog vojnog roka u staž osiguranja.

Foto: Depositphotos/Veneratio

 

Vojni rok ne ulazi u staž osiguranja

- Prema važećim zakonskim propisima, vreme služenja redovnog vojnog roka se ne može priznati u staž osiguranja - navodi se u odgovoru objavljenom u "Glasu osiguranika”.

Iako čitalac u pitanju koristi izraz "radni staž”, odgovor se odnosi na staž osiguranja i mogućnost priznavanja vremena provedenog na služenju redovnog vojnog roka.

Ni naknadna uplata doprinosa ne omogućava priznavanje

Foto: Depositphotos/rachwal

 

Odgovor razjašnjava i da li ovaj period može naknadno da se reguliše uplatom doprinosa.

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Kako je navedeno, ni retroaktivnom uplatom doprinosa vreme služenja redovnog vojnog roka ne može da se prizna kao staž osiguranja.

(Blic)

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