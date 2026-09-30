Pogubljenje Kriste Pajk, koje bi bilo prvo pogubljenje žene u Tenesiju posle najmanje 200 godina, zaustavljeno je samo sat vremena pre nego što je trebalo da bude izvršeno.

Američki Apelacioni sud za Šesti okrug odobrio je u poslednjem trenutku zahtev za odlaganje pogubljenja Pajk, jedine žene koja se nalazi na smrtnoj kazni u Tenesiju. Sudije su navele da žele da ispitaju da li su navodi o seksualnom zlostavljanju i silovanju koje je pretrpela kao dete bili u potpunosti uzeti u obzir pre nego što je osuđena na smrt.

- Sud je zaustavio izvršenje kazne prepoznajući ozbiljna pitanja u vezi sa planiranim pogubljenjem Kriste - rekao je njen advokat. Foto: Tennessee Department of Correction

Apelacioni sud saopštio je da je pogubljenje odloženo "do daljeg naloga ovog suda".

Za sada nije jasno da li će državni tužilac Tenesija uložiti žalbu na odluku niti koliko bi dugo izvršenje smrtne kazne moglo da bude odloženo.

Svedoci pogubljenja već su se okupili u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem Riverbend u Nešvilu kada je odluka suda stigla oko 9 časova po lokalnom vremenu.

Pajk je trebalo da bude pogubljena u 10 časova u sredu, 30. septembra.

Osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva iz 1995.

Pajk, koja danas ima 50 godina, osuđena je na smrt zbog ubistva koje je počinila 1995. godine, kada je imala 18 godina.

Ona i njen tadašnji dečko osuđeni su zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer, njihove koleginice iz centra za stručno osposobljavanje u Noksvilu. Žrtva je izbodena i pretučena.

Slučaj je u to vreme privukao ogromnu pažnju javnosti, između ostalog zato što je na telu Slemer bio urezan pentagram. Taj detalj, zajedno sa drugim okolnostima zločina, podstakao je strahove od satanističkih rituala u periodu takozvane "satanske panike" tokom osamdesetih i devedesetih godina.

Foto: Instagram printskrin/mercyforchrista

Kako se približavao datum pogubljenja, slučaj je ponovo pokrenuo raspravu o primeni smrtne kazne prema veoma mladim počiniocima krivičnih dela.

Pajk ne poriče da je učestvovala u ubistvu, ali su njene pristalice tvrdile da država mora da uzme u obzir njene godine u trenutku zločina, psihičko stanje i istoriju teškog seksualnog zlostavljanja, uključujući navode da je bila silovana još od ranog detinjstva.

Pomoćnik saveznog javnog branioca Stiven Ferel rekao je da je smrtna kazna izrečena Pajk izuzetak, jer su drugim osobama koje su u Tenesiju osuđene na smrt zbog zločina počinjenih sa 18 godina takve kazne kasnije ukinute.

Vrhovni sud odbio da interveniše, guverner odbio pomilovanje

Vrhovni sud SAD u utorak je odbio zahtev advokata Kriste Pajk da zaustavi pogubljenje. Guverner Tenesija Bil Li dan ranije odbio je da joj odobri pomilovanje.

"Bila sam psihički bolesno dete od 18 godina. Bile su mi potrebne godine da uopšte shvatim težinu onoga što sam učinila", navela je Pajk u izjavi koja je bila deo njenog zahteva za pomilovanje.

"Još više vremena trebalo mi je da prihvatim na koliko sam života uticala. Oduzela sam život nečijem detetu, sestri, prijateljici. Danas mi je muka kada pomislim da sam bila sposobna da počinim takav zločin", navela je. Foto: Instagram printskrin/mercyforchrista

Majka ubijene Kolin Slemer, međutim, želela je da pogubljenje smrtonosnom injekcijom bude izvršeno, navodeći da decenijama čeka sprovođenje kazne.

"Svaki put kada razmišljam o tome, pomislim na Kolin koja oseća taj bol i pokušava da ustane i pobegne", rekla je Mej Martinez u telefonskom razgovoru.

Martinez je navela da je jedna grupa pomogla da se prikupi novac kako bi ona i njen suprug mogli da doputuju sa Floride i prisustvuju pogubljenju.

Ubistvo koje je potreslo Noksvil

Ubistvo iz 1995. godine potreslo je Noksvil.

Prema navodima tužilaštva, Pajk je verovala da Slemer pokušava da joj preotme dečka, zbog čega ju je 12. januara 1995. namamila u šumovito područje.

Pajk je Slemer sekla skalpelom i tukla velikim komadom asfalta. Tadaril Šip, tadašnji dečko Kriste Pajk, priznao je da je upravo on urezao pentagram, simbol koji se povezuje sa satanizmom, na telo žrtve. Foto: Instagram printskrin/mercyforchrista, Depozitfoto/zeferli@gmail.com/chrisdorney

Šip je u trenutku zločina imao 17 godina i osuđen je na doživotni zatvor uz mogućnost uslovnog otpusta. Pajk je jedina osuđena na smrt.

Prvo pogubljenje žene u Tenesiju posle najmanje 200 godina

Prema podacima Robin M. Maher, izvršne direktorke Informativnog centra za smrtnu kaznu, Tenesi najmanje 200 godina nije pogubio nijednu ženu.

Stariji istorijski podaci nisu potpuni, pa nije moguće sa sigurnošću utvrditi sve detalje o poslednjoj ženi nad kojom je u toj američkoj saveznoj državi izvršena smrtna kazna.

Pogubljenja žena izuzetno su retka i u ostatku Sjedinjenih Američkih Država. Od 1976. godine pogubljeno je 18 žena, što predstavlja približno jedan odsto svih izvršenih smrtnih kazni u zemlji, prema podacima centra.

Poslednji takav slučaj dogodio se u Misuriju 2023. godine, kada je pogubljena Amber Meklaflin zbog ubistva počinjenog 2003. godine. Veruje se da je to bilo prvo pogubljenje transrodne žene u istoriji SAD.

Savezne vlasti su 2021. godine pogubile Lizu Montgomeri, što je bilo prvo pogubljenje žene na federalnom nivou u SAD posle gotovo sedam decenija.

(Independent)

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