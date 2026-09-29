Hakeri su neovlašćeno pristupili bazi podataka Pentagona o zaposlenima, čime su potencijalno ugroženi lični podaci gotovo tri miliona vojnih i civilnih službenika, objavio je "ABC News" 29. septembra.

Među izloženim informacijama nalaze se brojevi socijalnog osiguranja, kao i detalji o pozicijama i dužnostima vojnih lica i civilnih zaposlenih.

Foto: Depositphotos/stevanovicigor

 

 

Zvaničnik američkog Ministarstva odbrane rekao je da je incident pogodio 2,76 miliona živih osoba i oko 294.000 preminulih. S obzirom na prirodu izloženih informacija, upad bi mogao da predstavlja rizik po nacionalnu bezbednost jer je baza sadržala detalje o poslovima i dužnostima vojnog i civilnog osoblja.

Neovlašćeni pristup informacionom sistemu Centra za podatke o ljudstvu Ministarstva odbrane (DMDC) trajao je od oktobra 2025. do jula 2026. godine. Prema navodima Ministarstva odbrane, mali broj neovlašćenih korisnika dobio je pristup sistemu. DMDC je otklonio ranjivost nakon što je upad otkriven.

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U bazi više od 60 miliona zapisa

DMDC predstavlja jedno od ključnih skladišta Pentagona za podatke o osoblju. U njemu se čuvaju informacije o pripadnicima oružanih snaga, rezervistima, civilnim zaposlenima, izvođačima radova, veteranima, penzionerima i članovima vojnih porodica. Baza sadrži više od 60 miliona zapisa.

Zvaničnici Pentagona za sada nisu pronašli dokaze da su ukradene informacije korišćene u zlonamerne svrhe. Osobama čiji su podaci možda kompromitovani ponuđene su usluge zaštite identiteta i praćenja kreditnih aktivnosti.

Foto: Profimedia

 

 

Hakerska grupa "ShinyHunters" je 23. septembra saopštila da je ukrala podatke koji pripadaju gotovo svim zaposlenima u FBI, kao i osobama koje su se prijavljivale za posao u toj agenciji. Rojters je delimično potvrdio autentičnost procurelih podataka, među kojima su se nalazila imena, adrese, brojevi socijalnog osiguranja i podaci o zaposlenju.

(Kurir/nv.ya)

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