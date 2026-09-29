Dragan Vladisavljević je ukazom Aleksandra Vučića, pre nego što je podneo ostavku, postavljen za novog ambasadora Srbije u Ruskoj Federaciji, objavljeno je u Službenom glasniku.

Dragan Vladisavljević je prethodno opozvan sa mesta ambasadora u Azerbejdžanu, gde je stupio na dužnost u maju 2021. godine. U Rusiji će zameniti Momčila Babića, koji je takođe opozvan ranije ovog meseca.

Ko je novi ambasador Srbije u Moskvi?

Dragan Vladisavljević je rođen 1962. godine u Lapovu. Pre nego što je postao diplomata bio je vojni pilot, pa vojni obaveštajac.

Završio je Završio je Vazduhoplovnu vojnu gimnaziju u Mostaru, a zvanje pilota je stekao na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u Zadru 1985. godine.

with Ambassador of Serbia His Excellency Mr. Dragan Vladisavljević pic.twitter.com/2uhAC9wbbV — Araz N. Imanov 🇦🇿 (@Araz_Imanov) October 10, 2023

Potom je 1996. godine završio Generalštabnu školu u Beogradu, a 2002. godine i Generalštabno usavršavanje. Unapređen je u čin brigadnog generala 2010. godine.

U Vojsci Srbije je obavljao dužnosti pilota, pomoćnika komandira lovačko-avijacijske eskadrile u Batajnici, a potom pomoćnika komandanta lovačko-avijacijskog puka u Batajnici i dužnost nastavnika za RV i PVO na Katedri taktike Vojne akademije.

U Vojnoobaveštajnoj agenciji (VOA) je obavljao dužnosti samostalnog referenta do 2004. godine, od 2004. do 2005. godine dužnost načelnika Odeljenja za analize i procene Vojnoobaveštajne agencije, a zatim i dužnost izaslanika odbrane Republike Srbije u Turskoj od 2005. do 2009. godine.

Za zamenika direktora VOA postavljen je 2009. godine, da bi 2012. godine postao direktor Vojnoobaveštajne agencije. Na tom mestu je ostao do 2014. godine kada je penzionisan.

Od 2015. do 2021. godine obavljao je dužnost direktora Kancelarije Vlade Srbije za pregovore sa Prištinom.

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