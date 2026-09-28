Međutim, pre podnošenja zahteva potrebno je prikupiti odgovarajuću dokumentaciju, naročito dokaze o stažu ostvarenom van granica Srbije.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), postupak se pokreće podnošenjem zahteva nadležnoj instituciji u državi u kojoj osiguranik ima prebivalište, odnosno boravište.

Ukoliko je reč o državama sa kojima Srbija ima zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, zahtev podnet instituciji jedne države smatra se zahtevom podnetim i nadležnoj instituciji druge države. Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

To znači da građani koji žive u Srbiji ne moraju nužno da putuju u zemlju u kojoj su radili kako bi pokrenuli postupak za ostvarivanje prava na penziju.

Koja dokumenta su potrebna za penziju iz inostranstva?

Prema podacima PIO fonda, za ostvarivanje prava na starosnu penziju po međunarodnim sporazumima potrebno je pripremiti sledeću dokumentaciju:

Popunjen zahtev za ostvarivanje prava na penziju;

Fotokopiju lične karte;

Izvod iz matične knjige rođenih, za osiguranike koji nemaju ličnu kartu izdatu u Srbiji;

Dokaz o regulisanom vojnom roku, ukoliko je primenljivo;

Dokaz o korišćenju prava ili evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

Dokaze o penzijskom stažu ostvarenom u Srbiji, poput radne knjižice, rešenja, potvrda i uverenja;

Dokaze o obavljanju samostalne delatnosti i uplaćenim doprinosima, ukoliko je osiguranik radio po tom osnovu;

Dokaze o obavljanju poljoprivredne delatnosti i plaćenim doprinosima, ukoliko je primenljivo;

Sve raspoložive pisane dokaze o radnom stažu ostvarenom u inostranstvu.

Za pojedine kategorije osiguranika može biti potrebna i dodatna medicinska dokumentacija, u zavisnosti od vrste prava koje žele da ostvare.

PIO fond napominje da osobe koje su tokom radnog veka bile osigurane po više osnova, poput zaposlenja, samostalne ili poljoprivredne delatnosti, treba da dostave dokaze za svaki od tih perioda.

Kako se utvrđuje staž ostvaren u inostranstvu?

Građani koji žele najpre da utvrde penzijski staž ostvaren u drugoj državi mogu da podnesu poseban zahtev PIO fondu.

Za ovaj postupak potrebni su popunjen zahtev, svi pisani dokazi o stažu navršenom u inostranstvu, fotokopija radne knjižice, dokaz o služenju vojnog roka, fotokopija lične karte i izvod iz matične knjige rođenih.

Važno je znati da se podaci o stažu ostvarenom van Srbije ne unose u domaću matičnu evidenciju PIO fonda, ali se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prava na penziju, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim ugovorom.

Da li se sabiraju staž iz Srbije i inostranstva?

Jedno od najvažnijih pitanja za građane koji su radili u više država jeste da li se godine provedene na radu u inostranstvu računaju prilikom odlaska u penziju.

Prema objašnjenju PIO fonda, ukoliko osiguranik ne ispunjava uslove za penziju samo na osnovu staža ostvarenog u jednoj državi, periodi osiguranja iz država potpisnica međunarodnog ugovora mogu se sabirati, pod uslovom da se vremenski ne poklapaju.

Međutim, to ne znači da će građanin automatski dobijati jednu objedinjenu penziju.

Svaka država samostalno odlučuje o pravu na penziju primenom svojih propisa i međunarodnog sporazuma, dok se iznos srazmerne penzije određuje prema stažu ostvarenom u toj državi.

Gde se podnosi zahtev?

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom može se predati nadležnoj filijali PIO fonda prema mestu prebivališta, lično ili poštom.

Dokumentacija se može dostaviti i Direkciji Fonda u Beogradu, na adresi Dr Aleksandra Kostića 9, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda u Novom Sadu, Žitni trg 3.

PIO fond omogućava i elektronsko podnošenje zahteva putem portala e-Šalter, uz dostavljanje popunjenog obrasca i skeniranih dokumenata.

(MONDO)

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